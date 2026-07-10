Nova Odessa e a Copa do Mundo- Oito equipes seguem na disputa pelo título, em partidas que prometem movimentar os torcedores e definir os semifinalistas.

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Os confrontos serão realizados no sábado e domingo, com dois jogos em cada dia.

De acordo com o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho, a competição chega à reta decisiva reunindo grandes equipes e reforçando a participação dos atletas no esporte amador da cidade.

“A cada fase acompanhamos jogos mais disputados e um grande envolvimento das equipes. O campeonato valoriza nossos atletas, fortalece o esporte amador e proporciona momentos de lazer e integração para a população”, destacou José Henrique.

As partidas serão realizadas no Campo da Vila Azenha, com dois confrontos no sábado (11) e outros dois no domingo (12), reunindo atletas e torcedores em mais uma etapa do esporte amador do município.

Jogos em Nova Odessa

No sábado (11), o Redbull enfrenta o E.C. Vitória, às 14h30. Na sequência, às 15h45, será a vez do confronto entre Esfer/Matsubara e E.C. Triunfo.

Já no domingo (12), a rodada começa às 8h, com Desportivo Deli contra Será Meu Deus. Encerrando as quartas de final, Unidos FC e Planalto F.C entram em campo às 10h15.

Os vencedores avançam para a semifinal da competição.

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