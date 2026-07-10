As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Dona Rosa e Doutor Carlos Gomes Ramos (São José), em Americana, conquistaram a qualificação junto ao Ministério da Saúde, certificação que vai permitir ao município receber mais R$ 3,9 milhões por ano em recursos federais para custeio de ações e serviços de média e alta complexidade para atenção à saúde da população.

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A qualificação é o reconhecimento formal de que as unidades atendem a critérios de excelência e capacidade operacional, fazendo jus a incentivos financeiros. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União na última sexta-feira (3).

“A qualificação das nossas duas UPAs pelo Ministério da Saúde é um reconhecimento muito importante do trabalho sério que vem sendo realizado em Americana. Essa certificação comprova que nossas unidades atendem aos padrões de qualidade, estrutura e capacidade exigidos pelo governo federal. Além de validar os investimentos que fizemos na saúde, ela garante mais recursos para que possamos fortalecer ainda mais o atendimento à população, com mais eficiência e qualidade”, destacou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

A UPA Dona Rosa, localizada na região do Parque Gramado, já havia obtido a habilitação em dezembro do ano passado. Com a qualificação, válida por três anos e renovável, o município passa a ter um incremento de R$ 1,5 milhão no limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), dividido em parcelas mensais de R$ 125 mil. Os valores serão transferidos ao Fundo Municipal de Saúde já a partir deste segundo semestre.

Inaugurada há dois anos, em 3 de julho de 2024, a unidade já realizou mais de 165 mil atendimentos e 115 mil exames, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e fortalecendo a descentralização da assistência no município. Somente entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 44.939 atendimentos, demonstrando a relevância da unidade para a região e a crescente demanda pelos serviços oferecidos. A pesquisa de satisfação aponta índice superior a 97% de aprovação por parte dos usuários.

Já a UPA Doutor Carlos Gomes Ramos, localizada no Jardim São José, foi inaugurada em março de 2023 e é habilitada desde abril de 2024. O novo enquadramento vai garantir ao município mais R$ 2,4 milhões anuais a serem incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC). As parcelas mensais de R$ 200 mil serão repassadas ao Fundo Municipal de Saúde também a partir deste semestre.

Desde a inauguração, a unidade já registrou mais de 275 mil atendimentos, 128 mil exames laboratoriais, 48 mil exames de raio-x e 567 mil procedimentos de enfermagem. Somente este ano, foram contabilizados 38.227 atendimentos entre os meses de janeiro e junho, com índice de aprovação de 92% por parte dos usuários.

“Essa qualificação demonstra que as UPAs Dona Rosa e São José alcançaram um elevado padrão de funcionamento, cumprindo todos os critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. É um reconhecimento que evidencia a qualidade da assistência prestada e o compromisso das equipes com um atendimento seguro e resolutivo. Os novos recursos federais reforçam a capacidade do município de investir continuamente na melhoria dos serviços oferecidos à população”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Atualmente, o custeio das unidades tem sido realizado integralmente pelo município por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que repassa os valores à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social responsável pela gestão compartilhada dos serviços.

“Esse reconhecimento é resultado do comprometimento de todos os profissionais que atuam nas UPAs todos os dias. Cada atendimento envolve uma equipe dedicada a prestar uma assistência de qualidade, e a qualificação confirma esse trabalho. Além disso, os novos recursos representam uma oportunidade de fortalecer ainda mais a estrutura e manter um cuidado cada vez mais eficiente para a população”, afirmou a presidente do Grupo Chavantes, Dra. Leticia Bellotto Turim.

Com atendimento ininterrupto, 24 horas por dia, sete dias por semana, as UPAs desempenham papel estratégico na rede pública de saúde, oferecendo atendimento de urgência e emergência com estrutura adequada, equipe qualificada e foco na segurança e no cuidado aos pacientes.

As UPAs Dona Rosa e São José são administradas pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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