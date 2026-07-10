2 versões saudáveis que não deixam nada a desejar!

Com mais proteína e menos carboidratos, essas receitas são uma ótima opção para quem quer aproveitar a data sem abrir mão de uma alimentação equilibrada

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O Dia da Pizza é comemorado em 10 de julho — uma data merecida para um dos pratos mais queridos pelos brasileiros. Fãs da redonda sabem que ela é superversátil: dá pra variar desde a massa até os recheios. E se for saudável e gostosa, melhor ainda!

Para atender esses requisitos, o time de nutricionistas da Herbalife desenvolveu duas receitas saudáveis, que incluem os produtos da marca. Confira!

Minipizza proteica com brócolis

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 8 minipizzas

Calorias: 118 kcal

Carboidratos: 7,3g

Proteínas: 8,8g

Fibras: 3,4g

Ingredientes

1 colher (sopa) de Protein Powder¹

1 sachê de Sopa Instantânea de Legumes e Verduras²

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 brócolis cozido al dente

½ xícara de muçarela ralada para a massa

¼ de xícara de muçarela ralada para a cobertura

½ xícara de passata de tomate

6 tomatinhos cereja cortados ao meio

Folhas de manjericão para decorar

Orégano a gosto

Modo de preparo

Triture o brócolis al dente no processador e transfira para uma tigela. Junte os ovos, o parmesão, a ½ xícara de muçarela para a massa, o Protein Powder e a Sopa Instantânea de Legumes e Verduras e misture bem.

Divida a massa em 8 partes iguais e abra cada minidisco de pizza sobre uma forma com o auxílio dos dedos.

Leve-os para assar em forno preaquecido a 180oC por 20 minutos.

Retire-os do forno, disponha a passata no centro da massa deixando uma borda, coloque a muçarela ralada como cobertura e os tomatinhos. Deixe assar por cerca de 5 minutos, retire do forno salpique orégano, coloque algumas folhas de manjericão e sirva em seguida.

Mini pizza low carb

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 6 porções (cerca de 130 g cada)

Informações nutricionais por porção:

Calorias: 194 Kcal

Carboidratos: 6,1 g

Proteínas: 6,7 g

Fibras: 3,1 g

Ingredientes do creme de ricota proteico

180 g de creme de ricota

2 colheres (sopa) de Protein Powder¹

2 colheres (sopa) de Fiber Powder²

⅓ colher (sopa) de Lemon pepper

⅓ colher (sopa) de páprica defumada

1 g de sal

Ingredientes da pizza de berinjela

6 rodelas de berinjela crua com casca

12 colheres (sopa) de tomate batido

3 colheres (sopa) de azeite

6 colheres (sopa) do creme de ricota proteico

1 ½ colher (sopa) de muçarela light

6 folhinhas de manjericão para decorar

Modo de Preparo

Em uma tigela, coloque os ingredientes do creme de ricota proteico e misture bem até formar uma pasta. Reserve.

Disponha as rodelas de berinjela em uma forma antiaderente ou forrada com papel manteiga.

Sobre as rodelas de berinjela, adicione 2 colheres de sopa de tomate batido, ½ colher de sopa de azeite em cada uma, 1 colher de sopa de creme de ricota em cada, ¼ de colher de sopa de muçarela light em cada rodela.

Preaqueça o forno a 180 0C e asse as minis pizzas por cerca de 25 minutos. Retire do forno, decore com o manjericão e sirva em seguida.

1Alimento com proteína isolada de soja.

2Mistura para Sopa Instantânea de Legumes e Verduras.

3Suplemento alimentar de fibras em pó sabor neutro.

Como adquirir os produtos Herbalife

Os produtos Herbalife são comercializados exclusivamente por distribuidores independentes. Eles também estão disponíveis nos EVSs (Espaços Vida Saudável) – procure o mais próximo de você – e para compra online direto da Herbalife por meio do programa Cliente Premium, que oferece descontos progressivos, entrega em domicílio, promoções exclusivas e todo o serviço personalizado do distribuidor independente (para quem se interessar). Para se cadastrar como Cliente Premium, acesse o site https://clienteherbalife.com.br ou fale com um distribuidor independente Herbalife. O distribuidor independente é livre para definir seu próprio preço de venda para os clientes.

Sobre a Herbalife Ltd.

A Herbalife (NYSE: HLF) é uma empresa, comunidade e plataforma líder em saúde e bem-estar que vem mudando a vida das pessoas com excelentes produtos de nutrição e uma oportunidade de negócios para seus distribuidores independentes desde 1980. A empresa oferece produtos de qualidade, respaldados pela ciência, para consumidores em mais de 90 mercados. Eles são comercializados por distribuidores independentes que oferecem acompanhamento personalizado e uma comunidade de apoio que inspira os clientes a adotarem um estilo de vida mais saudável e ativo.

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