Artilheiros e melhores defesas do Gigantinho,

Campeonato de Futebol Amador promovido pela Secretaria de Esportes de Americana voltado às categorias de base, foram premiados com troféus na última semana, na sede da pasta.

Realizada entre os meses de agosto e novembro, a competição contou com a participação de 67 equipes e teve como campeões os times Jardim da Paz (sub-8 ouro), Camisa 10 – B (sub-8 prata), Na Cara do Gol – A (sub-10 ouro), Guarani (sub-10 prata), Camisa 10 – A (sub-12 ouro), Jardim da Paz (sub-12 prata), Camisa 10 (sub-14) e Morada do Sol (sub-16).

“Parabéns aos premiados e a todos os participantes do nosso Gigantinho 2023. Esta edição foi marcada por excelentes disputas dentro de campo e uma grande participação das famílias nas arquibancadas, apoiando os nossos craques do futuro. Estamos trabalhando para realizarmos uma edição ainda melhor em 2024”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os premiados

Sub-8 ouro

Artilheiros: Marco Antônio (Ipiranga) e Nicollas (Jardim da Paz) – 5 gols

Defesa menos vazada: Camisa 10 – 3 gols sofridos

Sub-8 prata

Artilheiros: Enzo (São Manoel) e Lourenzo (Na Cara do Gol) – 9 gols

Defesa menos vazada: Na Cara do Gol – 5 gols sofridos

Sub-10 ouro

Artilheiro: Vinicius (Projeto FC) – 7 gols

Defesa menos vazada: Camisa 10 – nenhum gol sofrido

Sub-10 prata

Artilheiro: Henri (Guarani) – 8 gols

Defesa menos vazada: Na Cara do Gol – 2 gols sofridos

Sub-12 ouro

Artilheiro: Nicolas (Camisa 10) – 9 gols

Defesa menos vazada: Camisa 10 – 3 gols sofridos

Sub-12 prata

Artilheiro: Kauan (Jardim da Paz) – 7 gols

Defesa menos vazada: Jardim da Paz – 1 gol sofrido

Sub-14

Artilheiro: Leonardo (Colorado) – 13 gols

Defesas menos vazadas: Unidos, Camisa 10 e Instituto Jr Dias – 8 gols sofridos

Sub-16

Artilheiros: Lucas (Cidade Jardim), Murilo (Cidade Jardim) e Anderson (Estrela Azul) – 5 gols

Defesa menos vazada: Morada do Sol – 2 gols sofridos

