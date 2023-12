Homem morre após ser esfaqueado em briga por isqueiro

Na madrugada desta quarta-feira (6), guardas municipais de Americana foram até o Hospital Municipal “Dr Waldemar Trbaldi” onde um homem de 29 anos teria dado entrada na emergência com ferimento à faca, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima foi identifixada como Andrew Felipe Santos Bezerra.

Em contato com testemunhas do ocorrido, que estavam no hospital, os guardas foram informados de que após uma briga ocorrida em uma pensão no bairro Nova Americana motivada por um isqueiro.

Ao chegar na pensão, os guardas conseguiram deter o autor do homicídio, de 41 anos, e conduzi-lo à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele foi preso em flagrante.

