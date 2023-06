Uma universidade de cursos EAD foi vítima de assalto



A ação de quatros criminosos na madrugada desta sexta-feira (23) em Americana. Os homem foram presos após assaltarem a Universidade Cruzeiro do Sul, no bairro Jardim Girassol. De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu por volta das 4h, na Avenida Campos Sales.

Uma equipe fazia patrulhamento no local quando viu a quadrilha saindo da universidade e indo em direção a um veículo.

A equipe abordou os suspeitos e durante a revista, encontrou um notebook, um celular, uma calculadora, uma CPU e outros equipamentos, que pertenciam à universidade.

Ainda segundo a polícia, os bandidos usaram um simulacro (arma falsa) para a execução da ação.

