1º Drive-Thru do Vidro este sábado em Santa Bárbara

O 1º “Drive-Thru do Vidro” será realizado neste sábado

das 8 às 13 horas no Centro Social Urbano (CSU). O munícipe pode levar os vidros que tiver em casa para descartar corretamente, preservando o meio ambiente e ajudando as famílias da Cooperativa Juntos Somos Fortes, que realiza o evento em parceria com a Prefeitura.

Para participar basta levar o vidro para descarte em sistema drive-thru. O recomendado é entregá-lo enrolado em papel jornal ou, se estiver quebrado, colocar em caixas de papelão ou leite e identificar como “vidro quebrado”. Tais cuidados garantem a segurança aos cooperados ao manusear o material.

Sumaré 5 gatos são achados mortos em residência

O CSU está localizado na Rua Paraguai, 58, no Jardim Belo Horizonte. Mais informações ou dúvidas podem ser obtidas pelo (19) 99188-4353.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento