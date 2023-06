Guardas e funcionários da MB passam por capacitação sobre febre maculosa

A Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), por meio do PVCE (Programa de Vigilância e Controle do Carrapato e Escorpião) realizou, na quinta-feira (22), palestras sobre a febre maculosa a cerca de 50 patrulheiros da GAMA (Guarda Municipal de Americana) e a funcionários da empresa MB, que presta serviços de capinação e limpeza de vias públicas à Prefeitura de Americana.

O coordenador do setor de Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes, esclareceu sobre as ações realizadas pelo município para o controle do carrapato-estrela, transmissor da doença. Ele também mostrou as áreas de risco, falou sobre características da doença, forma de transmissão, procedimentos de prevenção, características biológicas do carrapato-estrela e alinhamento de estratégias multissetoriais.

A iniciativa da capacitação partiu do diretor comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, que alinhou ações com a Uvisa para somar esforços nas estratégias de ações contra a febre maculosa, que já são desenvolvidas por outros órgãos da Administração Municipal, como a Secretaria de Meio Ambiente, e são intensificadas nesta época do ano.

“A Gama está unindo esforços nas estratégias do município contra a febre maculosa. Nossos agentes, por meio dessa importante capacitação da Uvisa, poderão multiplicar informações à população, seja em ações de educação ambiental, com a distribuição dos panfletos informativos e orientações às pessoas em área de incidência do carrapato-estrela, pois assim também salvamos vidas”, disse o comandante Marco Aurélio.

“Os patrulheiros da GAMA e os trabalhadores da empresa MB muitas vezes acabam adentrando essas áreas no cumprimento das suas funções; então, é fundamental que eles sejam conscientizados sobre a prevenção ao carrapato e, assim, evitar a contaminação pelo mesmo”, esclareceu Jorge.