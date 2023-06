SkinCare íntimo precisa ser obrigatório e diário

A médica ginecologista Dra. Beatriz Tupinambá encontrou um jeito simples e direto de falar sobre o universo íntimo feminino (e sem tabus!), nas redes sociais. Lá, compartilha conhecimentos, informações e dicas importantes para a saúde, felicidade e bem-estar da mulher. Referência na medicina mundial, ela batizou carinhosamente a vagina de ‘magnífica’, e já reune mais de 400 mil seguidores nas mídias.

Segundo Beatriz Tupinambá, o SkinCare íntimo é obrigatório e precisa ser diário. ”Assim como no cuidado com o rosto, dar atenção a região íntima é fundamental para uma vida mais saudável e feliz”, dispara a ginecologista.

Existe um grande problema, que é a falta de intimidade da maioria das mulheres com sua ‘magnífica’, onde não tem nenhuma relação de troca, a não ser no banho, e isso influencia diretamente no estímulo da libido, que vai se perdendo. E muitas têm dificuldade de resgatá-la, e isso, se reflete em alguns pontos da vida. Além disso, o SkinCare íntimo é um autoconhecimento importante, que quase nunca é levado em consideração, quando se pensa em saúde e bem-estar da mulher.

”Já tive casos de pacientes que não sabiam como fazer o processo de skincare íntimo com privacidade, na sua própria casa. Então, recomendei que ela comunicasse que iria meditar por 20 minutos, e que ficasse a sós em um cômodo da casa. Poderia ser um quarto, banheiro ou qualquer outro local que ela estivesse à vontade. E dá certo, todos respeitam”, detalha Beatriz.

A médica é especialista em longevidade da medicina, climatério, menopausa e reprodução humana, já ajudou centenas de mulheres a resgatarem uma vida saudável e feliz, apenas com ensinamentos sobre o funcionamento do corpo da mulher.

A Dra. Beatriz Tupinambá revela três dicas importantes sobre o SkinCare íntimo diário:

1 – Autoconhecimento: massagear a vagina diariamente ajuda a conhecê-la 100%, a descobrir os pontos que gosta, o jeito que a estimula melhor, e claro, estreita o laço entre ‘você e ela’, afinal, as mulheres não foram educadas a se estimularem, ou a se conhecerem intimamente. É cultural, mas isso precisa ser mudado.

2 – Neurônios: Mexer na magnífica desperta neurônios da região, eles ficam adormecidos quando não são estimulados. Então, o ato também influencia diretamente no circuito de prazer cerebral, que fica mais desperto. E quando a mulher for ter relação sexual ou pensar em prazer, os neurônios já estão mais estimulados, e isso facilita todo o processo e ainda permite que ela tenha mais prazer, por já estar ‘a flor da pele’.

3- Uso do óleo de coco: Em apenas uma pequena parte da “magnífica” existem mais de 9 mil terminações nervosas. Ela realmente foi feita para dar prazer a mulher. Aplicar o óleo de coco nas mãos e nas pontas dos dedos é um aliado e tanto para o SkinCare íntimo, que além de hidratá-la, ainda ajuda na hora de massageá-la. O ideal é começar por toda a parte externa, e depois, continuar na região interna. Cada mulher tem um instinto de onde quer passar a mão, e assim, vai descobrindo seus pontos preferidos.

Quanto a escolher o melhor óleo de coco, quanto mais puro for, melhor.