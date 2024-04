Assassino de Rafaella, João Vitor é condenado a pena máxima

Barbarense pegou 45 anos de prisão.

O Portal Novo Momento cobriu as sete horas do o Juri Popular que resultou na condenação de João Vitor, de 23 anos, por matar Rafaella Silva com 13 golpes profundos de faca nas costas, peito, ombro e barriga.

O Promotor Dr. Rodrigo Aparecido Tiago pediu seis qualificadoras, que aumentaram a pena. São elas: homicídio por motivo torpe, sexo da vítima (feminicídio), meio cruel, presença dos filhos, violência doméstica, dificultar a defesa.

O advogado de defesa Dr. Daniel Heleno e o réu confessaram no julgamento que João merecia ser condenado pelo homicídio, mas Heleno refutou as atenuantes de Motivo Torpe e Meio Cruel.

Sete jurados sorteados votaram e a maioria concordou com a promotoria.

João Vitor está preso desde fevereiro de 2023, 9 dias após o crime. Apesar da condenação de 45 anos, segundo Dr. Rodrigo, ele deve ficar menos de 20 anos preso, podendo até reduzir esse prazo caso trabalhe na prisão.

No dia do crime, o casal teria ido com os filhos à um bar na Avenida Contato em Santa Bárbara d’Oeste e posteriormente num churrasco na casa da irmã da vítima. Ambos consumiram bebida alcoólica.

As 23h16 do dia 23/01/2023 Rafaella avisou a irmã pelo whatsapp que seu filho A. de 7 anos estaria falando para João que um homem frequentava a casa. Na mesma mensagem, Rafaella confessou que achava que iria morrer.

Três minutos depois ela pediu ajuda para outra irmã. A polícia afirma que o óbito ocorreu 1 minuto depois.

Em nenhum momento ou documento ficou constatada a chance de traição por parte da vítima.

Após esfaquear a então companheira na presença de quatro dos cinco filhos de Rafaella, João enviou um vídeo para a mãe confessando o crime e avisando que iria cometer suicídio. Na sequência, João Vitor fugiu com o carro da vítima e com a faca do crime. Ele correu para um matagal na região do bairro Santa Rita após bater o carro.

A filha do casal, de apenas 10 meses, caiu no corpo ensanguentado da mãe, no momento em que ela ainda apresentava pulsação.