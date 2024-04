Alunos de Santa Bárbara realizam passeata de conscientização contra dengue

A campanha de conscientização sobre a dengue segue em diversas escolas da Rede Municipal de Ensino. A ADI “Geraldo de Rocha Campos”, na Vila Linópólis, realizou no dia 27 de março, uma passeata com os alunos no entorno da escola. A ação aconteceu após conteúdo trabalhado de maneira lúdica na escola e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal. A iniciativa é promovida pela Secretaria da Educação, por meio do Núcleo de Educação Ambiental.

Dezenas de alunos percorreram as ruas da escola levando cartazes, cantando, entregando folhetos de orientação à população, sendo agentes de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela urbana e conscientizando a comunidade sobre os cuidados quanto à proliferação do mesmo. O CIEP “Angélica Sega Tremocoldi”, do Jardim das Orquídeas também movimentou a comunidade com a passeata contra a dengue nos últimos dias.

Outra ação importante que segue nas escolas é a palestra realizada pelo Departamento de Vigilância em Zoonoses de Santa Bárbara d’Oeste, vinculado à Secretaria de Saúde, com abordagem sobre o ciclo de vida do mosquito, sintomas, transmissão e principalmente o controle de criadouros.

Mais de 120 gestores, entre dirigentes e coordenadores pedagógicos das unidades de educação municipal participaram em março de capacitação sobre educação ambiental que incluiu o tema, em evento realizado no CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) “Eliza Marconi Romano”. O objetivo foi orientar sobre os cuidados com possíveis criadouros nos prédios escolares, bem como em ações pedagógicas a serem desenvolvidas junto aos alunos.

Confira algumas medidas de prevenção contra o mosquito:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas e dores no corpo, o cidadão deve procurar pela unidade de saúde mais próxima de casa e não se automedicar – já que alguns medicamentos podem agravar o quadro.