Prefeito Chico Sardelli assinou nesta quinta-feira (16) a ordem de serviço para reforma geral dos filtros da Estação de Tratamento de Água

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou, nesta quinta-feira (16), a ordem de serviço para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de recuperação do sistema de produção de água e reforma civil e hidráulica dos filtros das Estações de Tratamento de Água (ETAs) 1 e 2.

A obra será executada pela empresa Sanerveg Consultoria em Projetos e Obras Ltda, vencedora do processo licitatório, com investimento de R$ 1.420.800,00, contemplando o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução dos serviços.

As intervenções têm como objetivo recuperar as estruturas dos filtros e os elementos filtrantes responsáveis pela etapa final do tratamento da água. Essas unidades exercem papel fundamental no processo, pois funcionam como barreira física para a retenção de partículas e organismos presentes na água, garantindo a qualidade do abastecimento.

De acordo com estudos técnicos realizados pelo DAE, a última reforma geral dos filtros das ETAs 1 e 2 ocorreu em 2015. Após anos de operação contínua, as unidades passaram a apresentar desgaste nas camadas filtrantes, tornando necessária a execução de uma reforma estrutural e hidráulica.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância do investimento para o município. “Estamos realizando um investimento importante na infraestrutura de saneamento, com foco na qualidade da água e na eficiência do sistema. Essa é uma ação planejada, que prepara Americana para o futuro e garante mais segurança no abastecimento”, afirmou.

Os serviços serão executados nas ETAs 1 e 2, localizadas na Praça Dr. Fernando Costa, responsáveis por tratar 100% da água distribuída em Americana. A reforma dos filtros permitirá recuperar as condições ideais de operação das unidades, ampliando a eficiência do tratamento e contribuindo para a continuidade e segurança do abastecimento no município.

Planejamento

De forma integrada ao planejamento das melhorias nas estações, os serviços serão executados em conjunto com a modernização dos sistemas de controle das ETAs, cuja ordem de serviço foi assinada pelo prefeito em 20 de março. Essa estratégia permitirá otimizar a execução das intervenções, concentrando as atividades em cada unidade e possibilitando a paralisação de um único filtro por vez para a realização simultânea dos serviços, reduzindo impactos operacionais e garantindo maior eficiência no cronograma.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou o compromisso da administração com a melhoria contínua dos serviços. “Essa é uma obra estratégica, que fortalece o sistema de tratamento de água e demonstra o trabalho sério que vem sendo feito para melhorar cada vez mais os serviços prestados”, disse.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que a medida é estratégica para garantir a segurança e a eficiência do sistema de tratamento de água da cidade. “A reforma dos filtros é uma intervenção essencial para manter a qualidade da água tratada e melhorar a eficiência operacional das nossas estações. Estamos falando de estruturas fundamentais dentro do processo de tratamento, responsáveis pela etapa final de filtragem. Com essa modernização, conseguimos reduzir perdas, melhorar o desempenho do sistema e garantir mais rapidez no tratamento da água que é enviada à população”, afirmou.

Segundo o superintendente, a iniciativa faz parte do planejamento definido pela gestão municipal para fortalecer a infraestrutura de saneamento e preparar o sistema de abastecimento para os períodos de maior demanda e de estiagem.

Participaram também da assinatura o diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima, o chefe de seção da ETA, Leandro Gustavo Peccin, e os representantes da empresa Sanerveg, Rolf Gellert e Andrey Gellert. O prazo de execução dos serviços é de 180 dias, a partir da emissão da ordem de serviço.

A iniciativa integra o Programa DAE em Ação pela Água, dentro da operação ETA Eficiente, que reúne um conjunto de medidas voltadas à modernização da infraestrutura de tratamento e ao aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento do município.