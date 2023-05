Com a rotina agitada e a pressão por resultados imediatos, o estresse e a ansiedade têm se tornado cada vez mais comuns. A prática regular de atividade física pode trazer diversos benefícios para a saúde mental, como a redução do estresse e da ansiedade. Isso ocorre devido à liberação de endorfinas, neurotransmissores que promovem a sensação de bem-estar, e à melhoria do sono e da autoestima.

“Hoje em dia, já são inúmeras as pesquisas científicas mostrando que a prática de exercício físico regular impacta a saúde mental positivamente. Nas unidades da AYO trabalhamos com uma metodologia exclusiva que une o exercício com a saúde mental”, afirma Julio Cesar, Mestre em Ciências Médicas e Coordenador Técnico do Grupo AYO.

Além disso, a atividade física pode ajudar a distrair a mente dos problemas cotidianos, liberando tensão e promovendo um estado de relaxamento. Ela também pode contribuir para o aumento da resiliência emocional, ajudando a lidar com situações estressantes..

Outra forma pela qual a atividade física pode ser benéfica para a saúde mental é através do contato social que ela proporciona. Participar de atividades em grupo, como aulas de ginástica ou esportes coletivos, pode ajudar a reduzir a solidão e aumentar a sensação de pertencimento e conexão com os outros.

Ainda de acordo com Júlio, apesar dos benefícios comprovados da atividade física para a saúde mental, muitas pessoas ainda enfrentam barreiras para começar a se exercitar regularmente. Algumas dessas barreiras incluem falta de tempo, motivação, recursos financeiros e acesso a espaços seguros para a prática de atividade física.

’’Para superar essas barreiras, é importante encontrar atividades físicas que sejam prazerosas e que possam ser integradas facilmente à rotina diária. Caminhadas, corridas, dança, yoga e musculação são algumas opções populares. Além disso, a ajuda de um profissional de educação física pode ser fundamental para orientar o início da prática e garantir sua segurança’’, explica.

Em resumo, a atividade física pode ser uma poderosa ferramenta para melhorar a saúde mental, reduzindo o estresse e a ansiedade e promovendo bem-estar emocional. Encontrar atividades físicas que sejam prazerosas e adequadas às necessidades individuais é essencial para obter esses benefícios e manter a prática regular ao longo do tempo.

Quais são os benefícios?

Segundo o educador, A atividade física contribui para uma maior autoestima e autoeficácia, além de promover uma mudança biológica no corpo, liberando neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina, reduzindo a inflamação e melhorando a resposta imune. Evidências científicas bem robustas mostram que o exercício não apenas melhora o bem-estar, mas também previne e melhora os sintomas de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, entre outros. Mesmo um volume de exercício físico menor já pode trazer melhorias para a saúde de pessoas sedentárias.