O atleta de luta de braço Léu Romário Seixas Ribeiro recebeu

duas moções na sessão ordinária da última terça-feira (9). O presidente da Câmara de Sumaré, vereador Hélio Silva (Cidadania), e o vereador Silvio Coltro apresentaram homenagens a Romarinho. O esportista venceu o campeonato Arnold Sports Festival South America 2024, realizado em São Paulo, na semana passada.

Léu Romário esteve presente no plenário da Câmara e usou a palavra na tribuna para agradecer aos parlamentares pelas homenagens. Ambas as moções contaram com 12 votos favoráveis.

No Arnold Sports Festival South America 2024, o sumareense conquistou o título de campeão na categoria livre, acima de 110 kg, bem como o título de campeão absoluto, consagrando-se como o melhor entre todos os campeões de todas as categorias.

Romarinho iniciou sua carreira na luta de braço em 2018, conquistando muitos títulos desde então, como o Campeonato Brasileiro e competições internacionais. Além disso, Léu Romário é um cidadão que atua em escolas e comunidades, divulgando o esporte para crianças e jovens, estimulando a formação de novos atletas e promovendo os valores de ética, respeito, saúde e coletividade que o esporte oferece.

O Arnold Sports Festival South America 2024, vencido por Léu Romário, é uma etapa do Arnold Sports Festival maior evento multiesportivo do mundo. A disputa foi criada em 1989, por Jim Lorimer e Arnold Schwarzenegger, e acontece no Brasil desde 2013.

