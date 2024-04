Sandy volta às telonas em comédia romântica com Fábio Porchat

O popular “hino brasileiro” mundo afora finalmente ganhou as telonas e virou filme, estrelado por Fábio Porchat e ninguém menos que Sandy, filha de Xororó, uma das vozes que ajudou a eternizar a canção no imaginário popular.

“Evidências do Amor” é uma comédia romântica nacional que estreia nos cinemas de todo o Brasil e promete arrancar gargalhadas e trazer nostalgia ao público. O cinema londrinense estreia também a sequência “Ghostbusters – Apocalipse de Gelo”. Os ingressos podem ser comprados na internet e nas bilheterias.

“A programação dos cinemas está repleta de saudosismo e nostalgia. De um lado, quem canta a música ‘Evidências’ há muito tempo vai poder se divertir num enredo engraçado e, ao mesmo tempo, emocionante. De outro, quem cresceu querendo ser um caça-fantasma tem de volta na telona uma história que perpassa gerações”, ressalta Sabrina Matos, coordenadora de marketing do Londrina Norte Shopping. No caso de “Evidências do Amor”, o casal Marco Antônio e Laura se apaixonam depois de cantarem juntos num karaokê.

Totalmente inspirada na música “Evidências”, composição de José Augusto e Paulo Sérgio Valle, eternizada nas vozes de Chitãozinho & Xororó, a comédia romântica tem direção de Pedro Antônio Paes. Entre altos e baixos, após um não de namoro, o casal Marco Antônio e Laura, vivido respectivamente por Porchat e Sandy, acaba terminando. Mas ele percebe que se lembra dela toda vez que escuta a música. A confusão começa quando ele tenta se livrar dessas lembranças e superar o amor de sua vida. O elenco conta ainda com Evelyn Castro, Larissa Luz e Fernanda Paes Leme.

Já “Ghostbusters – Apocalipse de Gelo”, volta ao início: a famosa estação de bombeiros em Nova York, onde a caça aos fantasmas começou. A família Sprengler quer se unir aos caça-fantasmas originais, que desenvolveram um laboratório ultra secreto. As duas gerações precisam se unir para proteger a cidade e salvar o mundo quando descobrem um artefato antigo que libera uma força do mal. Será nostalgia pura em tela grande.

