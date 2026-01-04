Audiovisual em alta: vídeos institucionais se tornam ativo essencial para transmitir credibilidade

O uso de materiais audiovisuais tem se consolidado como uma das estratégias mais eficazes para transmitir credibilidade e gerar conexão com o público. De acordo com o Dr. Éber Feltrim, especialista em gestão de negócios na área da saúde e CEO da SIS Consultoria, clínicas e hospitais que investem em vídeos institucionais e campanhas digitais aumentam o engajamento dos pacientes e reforçam a confiança na marca.

Segundo o relatório “State of Video Marketing 2025” da Wyzowl, 89% das empresas utilizam o vídeo como parte de suas estratégias. Mais revelador ainda é que 95% dos profissionais de marketing consideram o vídeo uma parte “integral” de sua comunicação com o público, um recorde histórico que sublinha sua importância crescente. No setor de saúde, esse movimento reflete a busca por maior transparência e humanização nas relações com os pacientes.

“O vídeo é uma ferramenta poderosa para mostrar o propósito e a rotina das instituições de saúde. Ele permite que os pacientes conheçam a estrutura, os profissionais e a filosofia de atendimento da clínica antes mesmo da primeira consulta. Isso transmite profissionalismo e aproxima o público da marca”, explica Feltrim.

Os conteúdos variam desde vídeos institucionais e campanhas digitais até pequenos formatos adaptados às redes sociais. A SIS Design, braço de publicidade e propaganda da SIS Consultoria, especializada em branding e marketing estratégico, tem observado uma alta demanda por produções audiovisuais voltadas à clínicas e consultórios. “O audiovisual tornou-se acessível e indispensável. Com uma boa narrativa e recursos visuais de qualidade, conseguimos traduzir a essência da marca e comunicar confiança de forma direta”, complementa o CEO.

Para clínicas que buscam educar o público, fidelizar pacientes e fortalecer sua reputação, o vídeo é uma ferramenta estratégica. O formato se mostra altamente eficaz em humanizar procedimentos e explicar tratamentos. Isso se reflete no comportamento do consumidor em geral: um levantamento da Wyzowl (2025) aponta que 91% das pessoas já foram convencidas a adquirir um serviço ou produto após assistirem a um vídeo de uma marca.

Feltrim destaca que a produção de vídeos deve ser estratégica, com foco em autenticidade e clareza. “Mais do que estética, é preciso que o conteúdo traduza o compromisso da clínica com o cuidado e o bem-estar das pessoas. O paciente quer ver quem está por trás do jaleco, entender a postura da equipe e sentir que pode confiar naquele ambiente”, afirma.

Para o especialista, investir em audiovisual é uma forma de valorizar o capital humano das instituições e tornar a comunicação mais transparente. “Clínicas que mostram seu dia a dia, depoimentos de pacientes e bastidores do atendimento têm maior chance de gerar identificação e construir uma marca sólida no longo prazo”, conclui.

