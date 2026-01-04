Brasileiro vence concurso internacional da Moises, plataforma de música com IA

A Moises, plataforma de música com inteligência artificial eleita “App do Ano para iPad” pela Apple em 2024 e Melhor Aplicativo na categoria Música pelo Microsoft Store Awards 2025, anunciou os vencedores da edição 2025 do Jam Sessions, competição global que conecta músicos, produtores e criadores de diferentes partes do mundo por meio da tecnologia. A iniciativa marcou a primeira edição do concurso e contou com a parceria do multi-instrumentista Cory Henry, vencedor de cinco prêmios Grammy e embaixador da marca.

O desafio convidou artistas a criarem covers ou remixes da faixa inédita “Dance”, composta exclusivamente por Cory Henry para o Moises Jam Sessions 2025. Utilizando as ferramentas de IA da Moises e com acesso completo aos stems originais da música, os participantes tiveram liberdade criativa total para reinterpretar a obra.

Centenas de inscrições foram recebidas de diversos países, revelando a diversidade cultural e musical da comunidade global da plataforma. O processo de seleção envolveu estudantes e professores do Berklee College of Music, convidados da indústria musical, a equipe editorial da Moises e o próprio Cory Henry, que participou ativamente da escolha final.

Destaque nas categorias Cover e Remix

Na categoria Melhor Performance Ao Vivo (Cover), o vencedor foi Joshua Meredith, de Atlanta (EUA). Além do reconhecimento global, o músico receberá US$ 10 mil em prêmio, um troféu oficial do Moises Jam Sessions e um pacote completo de equipamentos e softwares profissionais. Entre os destaques estão uma viagem para a NAMM Show, que acontece na Califórnia (EUA) em janeiro de 2026, uma Fender Stratocaster, equipamentos da Ableton, amplificadores Blackstar, além de assinaturas premium por cinco anos do Moises Pro e do Mix With The Masters.

Já o vencedor da categoria Melhor Produção (Remix) foi o brasileiro Rafael Labate, de Praia Grande (SP). Além do prêmio em dinheiro de US$ 10 mil, Rafael terá a oportunidade de gravar o remix vencedor em estúdio ao lado de Cory Henry, um dos pontos altos da premiação. Assim como Joshua, ele receberá o troféu Moises Jam Sessions, equipamentos da Fender, Ableton e Blackstar, um Moises Swag Kit, além de assinaturas premium de cinco anos do Moises Pro e do Mix With The Masters (Expert Tier), e licenças do Ableton Live 12 Suite e do PreSonus Studio One Pro.

Os finalistas, Helena Cruz (Brasil), The Bigoodies (França), Alex Petre (Romênia) e Tamarrow (EUA), também foram contemplados. Cada um receberá US$ 3 mil, além de equipamentos físicos como Moises Swag Kit, Ableton Tote Bag e Blackstar Polar Go. No campo digital, os artistas terão acesso a cinco anos de Moises Pro, assinaturas do Mix With The Masters (Pro Tier) e licenças do Ableton Live 12 Suite e do PreSonus Studio One Pro.

Como parte do reconhecimento global, os finalistas também serão destacados em um billboard na Times Square, em Nova York, revelado em uma transmissão ao vivo no Instagram oficial da Moises (@moises.ai), reforçando a visibilidade internacional da competição.

IA como aliada da criação musical

Para Geraldo Ramos, CEO e cofundador da Moises, o concurso reforça o papel da tecnologia como facilitadora do processo criativo. “O Jam Sessions dá a oportunidade para que todo artista, do produtor amador ao criador profissional, possa mostrar seu talento. Nossa missão como plataforma é facilitar o jeito de fazer música, democratizando o acesso a ferramentas que possibilitem a criação”, afirma Ramos. “Essa competição demonstra como a criatividade humana e ferramentas de IA desenvolvidas de forma responsável podem, juntas, ampliar as fronteiras da inovação musical.”

Cory Henry também destacou o impacto da iniciativa para músicos ao redor do mundo, especialmente em um contexto de transformação tecnológica da indústria. “É inspirador ver uma tecnologia como a da Moises empoderar músicos de todo o mundo”, declarou o artista. “Essa premiação é uma celebração da criatividade, do talento e das infinitas possibilidades que surgem quando a IA e a arte trabalham juntas, em harmonia.”

