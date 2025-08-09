Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians após a apuração dos votos dos sócios que decidiram pela sua destituição.

Com 1.413 votos favoráveis à saída e 620 contrários, ele perdeu o processo de impeachment e seus direitos políticos no clube.

Antes da votação dos associados, Melo já havia sido derrotado na eleição do conselho deliberativo, o que levou a decisão final para os sócios. Com o resultado, ele deixa oficialmente o comando do Corinthians.

O clube ficará sob a presidência interina de Osmar Stábile, e o presidente do Conselho Deliberativo tem até 30 dias para convocar novas eleições. O mandato a ser escolhido será válido até o fim do próximo ano.

