A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento, inicia na manhã desta segunda-feira (21), a partir das 7h, uma nova etapa de recuperação viária na Avenida Eduardo Karklis, no trecho que vai da fachada da empresa Localiza até a esquina com a rua Um. A intervenção está prevista para ocorrer até o meio-dia, conforme o andamento da obra.

Durante o período de execução dos serviços, o trânsito na região será parcialmente interditado para garantir a segurança viária de moradores, motoristas e trabalhadores da obra. Haverá dois pontos de interrupção: um no cruzamento da Avenida Eduardo Karklis com a Avenida Brasil e outro na interseção da Avenida Eduardo Karklis com a Rodovia Rodolfo Kivitz. O tráfego será desviado conforme a necessidade, com rotas alternativas indicadas para os motoristas.

Para os condutores que precisarem acessar os bairros da região, será possível utilizar a própria Avenida Eduardo Karklis no sentido bairro, além da Avenida Brasil no sentido da Avenida São Gonçalo e da Avenida Brasil no sentido Avenida Ampélio Gazzetta. Já os moradores que necessitarem acessar a Avenida Eduardo Karklis no sentido da Rodovia Rodolfo Kivitz deverão, obrigatoriamente, consultar previamente os agentes de trânsito que estarão no local para garantir a fluidez e a segurança do tráfego.

Pavimentação

A ação faz parte do cronograma de melhorias viárias em pontos que sofreram desgaste acentuado após o período de chuvas. Nesta etapa, as equipes darão continuidade à raspagem superficial do solo e à aplicação de raspas asfálticas. O objetivo é melhorar a faixa de rolamento, reduzir a poeira e proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas que utilizam a via diariamente.

As raspas asfálticas que serão utilizadas na recuperação do trecho foram doadas pela concessionária AutoBan. Além disso, a Prefeitura também recebeu a doação do material colante que será aplicado na base da pista durante a intervenção. Esse material é fundamental para garantir melhor aderência das raspas ao solo e maior durabilidade da obra.

Outro trecho da Avenida Eduardo Karklis nas proximidades da empresa Usetubos já foi recuperado recentemente com o mesmo material, porém sem o uso da cola. Agora, o trabalho será feito de forma setorizada e progressiva ao longo da via.