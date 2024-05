Avenida Cillos lidera ranking de multas de trânsito em Americana

A cada 9 minutos alguém é multado por excesso de velocidade nos 32 pontos de fiscalização de Americana e o radar da Avenida Cillos lidera esse levantamento.

Antes de conferir o ranking, uma informação importante. Nossos leitores residentes de Americana já devem ter se deparado com a instalação expressiva de câmeras em diversas ruas e avenidas nos últimos dias. Como o Novo Momento divulgou em novembro, serão 226 equipamentos de monitoramento fixados nas entradas e saídas para controle de segurança e não de trânsito; ou seja, não aplicam multas.

No ranking, obtido com exclusividade, é possível constatar que há um novo líder. Por ponto fixo em um único sentido, o equipamento do CLL na Avenida Brasil deixou a primeira colocação, que agora é ocupada pelo sentido bairro do radar da Avenida Maranhão (Praia Azul). Por ponto fixo nos dois sentidos os dois equipamentos localizados na Avenida Cillos, próximo à SP-304, lideram. Considerando a extensão de uma via, os radares da Av. Cillos também lideram, veja os números referentes ao período de 01/01/2024 a 30/04/2024:

Cillos: 3.257 (1.096 sentido bairro-SP)

Abdo Najar/Dom Pedro/Side: 2.807 (1.415 sentido centro-mercado)

Maranhão: 2.184 (1.360 sentido bairro)

Tomaz Fortunato: 1.903

Avenida Brasil: 1.388

Gioconda Cibin: 1.344

Antônio Pinto Duarte: 878

Orlando Dei Santi: 642

Padre Oswaldo: 563

Saudade: 517

Florindo Cibin: 505

Ivo Macris: 487

Nicolau J. Abdalla: 586

Europa: 401

Saúde: 163

Rafael Vitta: 124

Unitika: 92