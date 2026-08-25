Baile da Melhor Idade é quarta (26) no CIVI em Americana

Baile da Melhor Idade ocorre nesta quarta-feira (26) no CIVI em Americana

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O Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, localizado na Rua Major Redher, nº 650, na Vila Jones, em Americana, recebe mais uma edição do Baile da Melhor Idade nesta quarta-feira (26), das 14h às 18h. O evento tem entrada gratuita e é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato Nacional dos Aposentados.

A animação da festa ficará por conta de Vado Negri e sua banda. O grupo vai apresentar um repertório variado, incluindo grandes clássicos e sucessos contemporâneos. O baile contará ainda com a presença de personal dancers. A realização do baile é viabilizada por recursos provenientes de emenda impositiva de autoria da vereadora Talitha De Nadai.

“Os Bailes da Melhor Idade no CIVI têm reunido mais pessoas a cada edição, em tardes animadas voltadas a todos os públicos. A população de Americana está convidada a participar desta opção saudável de lazer e cultura”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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