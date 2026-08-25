Chico vistoria obras do novo campo do Mário Covas

Prefeito Chico vistoria obras do novo campo society do Mário Covas

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O prefeito de Americana, Chico Sardelli, vistoriou nesta segunda-feira (24), as obras de construção do novo campo de futebol society na região do bairro Mário Covas. O equipamento público está sendo construído na Rua Francisco Carlos Maciel, s/nº.

O chefe do Executivo acompanhou o andamento dos trabalhos ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e do vereador Marcos Caetano.

Na última semana, as equipes deram continuidade às obras do novo espaço esportivo com a execução das muretas e a instalação dos suportes para os alambrados. Anteriormente, já foram concluídas as etapas de terraplanagem e drenagem da área.

“É uma obra muito importante para esta região e que vai proporcionar mais uma opção de esporte, lazer e convivência para a população. Estamos acompanhando de perto cada etapa para que o equipamento seja entregue com qualidade e possa ser aproveitado pelas crianças, jovens e famílias do Mário Covas e de toda a região”, destacou o prefeito Chico.

As próximas etapas dos trabalhos devem incluir a instalação dos alambrados, colocação da grama sintética monofilamento com borracha granulada, do conjunto de traves e das telas de proteção, além da execução do piso de concreto para acesso ao campo e da implantação da iluminação.

“Americana continua avançando com investimentos que melhoram a qualidade de vida da população. O esporte é uma ferramenta de integração e transformação social, e este novo campo será um espaço importante para ampliar as oportunidades de lazer e prática esportiva para os moradores desta região”, ressaltou o vice-prefeito Odir.

Os investimentos na obra são de R$ 305.140,04, provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben, intermediada pelo vereador Marcos Caetano.

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