Câmara terá "Galeria Lilás" para homenagear vereadoras de NO

Câmara terá “Galeria Lilás” para homenagear vereadoras de Nova Odessa

Leia + sobre política regional

A Câmara Municipal de Nova Odessa terá uma “Galeria Lilás” dedicada às mulheres que exerceram mandato como vereadoras no município. A proposta, de autoria da Mesa Diretora, foi aprovada por unanimidade na sessão desta segunda-feira, 24, e prevê a exposição permanente de fotografias das parlamentares que integraram e integram o Legislativo municipal.

A proposta tem como principal objetivo preservar e valorizar a memória das mulheres que contribuíram para a história da Câmara de Nova Odessa. Conforme apontado pela Comissão de Finanças e Orçamento em seu parecer sobre o projeto, a iniciativa “promove o reconhecimento institucional das trajetórias das parlamentares e amplia a visibilidade da participação feminina na vida pública”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação destacou também os aspectos educativo, histórico, cultural e informativo da medida. A Galeria permitirá que “munícipes e visitantes conheçam a trajetória das mulheres que fizeram parte da Câmara, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e para o incentivo à participação feminina na política”.

Apesar de avanços, como a legislação que estabeleceu a reserva mínima de 30% de candidaturas femininas pelos partidos, as mulheres ainda são sub-representadas nos cargos eletivos, como bem ressaltado pelo parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Para a comissão, a valorização da participação feminina na política local justifica a aprovação da proposta.

A criação da Galeria Lilás também reforça o compromisso da Câmara com a preservação de sua própria história. Ao reunir, em um espaço permanente, os registros das mulheres que ocuparam cadeiras no Legislativo, a iniciativa contribui para manter viva a memória institucional e para reconhecer a participação feminina na construção das políticas públicas e da história de Nova Odessa.

A Galeria será instalada em espaço de acesso público e devidamente identificado nas dependências da Câmara.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP