O Santa Bárbara Rock Fest 2026 bateu novos recordes e consolidou sua força como um dos principais eventos culturais e turísticos do País. A 9ª edição do festival, realizada entre sexta-feira (21) e domingo (23), no Complexo Usina Santa Bárbara, reuniu 103 mil pessoas em público rotativo e movimentou R$ 2,7 milhões em vendas e serviços dentro do evento. O resultado representa um crescimento de 15% em relação a 2025.

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“Mais do que celebrar esses números, o que nos orgulha é ver a dimensão que o Santa Bárbara Rock Fest alcançou. São 103 mil pessoas vivendo uma experiência cultural gratuita, prestigiando grandes artistas, bandas independentes e toda a estrutura que preparamos para o festival. E, ao mesmo tempo, são mais de R$ 2,7 milhões movimentados dentro do evento, gerando renda e oportunidades. Isso mostra que investir em cultura também é investir em turismo, economia e desenvolvimento para Santa Bárbara d’Oeste”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

Do total movimentado em 2026, a maior parcela veio da comercialização de bebidas, que alcançou R$ 1,4 milhões. O Food Rock, que reuniu as opções gastronômicas do festival, movimentou R$ 867,7 mil. Já a Vila Turística do Rock, espaço dedicado à economia criativa e aos empreendedores, registrou R$ 174,7 mil em vendas, enquanto o estacionamento movimentou R$ 273 mil.

O resultado financeiro reforça o papel do Santa Bárbara Rock Fest como vetor de desenvolvimento econômico e de fortalecimento da economia criativa. Além da movimentação registrada diretamente no Complexo Usina Santa Bárbara, o grande fluxo de visitantes também beneficia setores como comércio, gastronomia, hotelaria, transporte e serviços, ampliando o impacto do festival para além do recinto.

“O crescimento de quase 15% na movimentação financeira, acompanhado do aumento do público, mostra que o festival está crescendo de forma consistente. O Santa Bárbara Rock Fest atrai visitantes, gera negócios e cria oportunidades para empreendedores. É um evento que movimenta toda uma cadeia econômica e fortalece Santa Bárbara d’Oeste como destino de turismo de eventos”, afirmou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Público recorde

Com 103 mil pessoas em público rotativo, o festival superou a marca de 98 mil visitantes registrada em 2025.

Um levantamento realizado com os frequentadores durante o evento também reforçou o alcance do Santa Bárbara Rock Fest. De acordo com a pesquisa, realizada com 2.303 pessoas, 67% do público era de fora de Santa Bárbara d’Oeste, demonstrando a capacidade do festival de atrair visitantes de outras cidades e movimentar o turismo regional.

A pesquisa mostrou ainda que 56% dos entrevistados tinham entre 25 e 44 anos, evidenciando a presença expressiva de um público adulto no festival. Outro dado relacionado ao impacto turístico é que 8% dos participantes informaram ter se hospedado em hotéis, casas de aluguel de curta temporada ou outros locais de hospedagem durante o período do evento.

Mais estrutura Santa Bárbara Rock Fest

O crescimento de público veio acompanhado da ampliação da programação, que fez da edição 2026 a maior da história do Santa Bárbara Rock Fest em número de atrações. Foram 64 atrações distribuídas em seis palcos: Terra, Água, JAM, GIG, Cidade do Rock e Vibes, além de intervenções realizadas durante os três dias.

O Palco Terra, principal espaço do festival, ganhou uma estrutura inédita no Complexo Usina Santa Bárbara. Com 47 metros de extensão, foi o maior palco já montado no local e recebeu os nove headliners da edição. A estrutura também foi posicionada mais ao fundo do recinto, ampliando a área disponível para o público e permitindo que os shows fossem acompanhados de uma posição mais central.

Na programação do Palco Terra, a sexta-feira (21) foi marcada pelas apresentações de Malvada e Angra. No sábado (22), passaram pelo palco Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero e Fresno. Já no domingo (23), o público acompanhou Raimundos, CPM 22 e Detonautas. A programação reuniu diferentes vertentes do rock, do metal ao pop rock e ao hardcore, contemplando diferentes gerações de fãs.

Os demais palcos também passaram por mudanças estruturais. Os Palcos GIG e JAM foram instalados no primeiro galpão do Complexo Usina Santa Bárbara, montados de costas um para o outro. A nova configuração permitiu uma dinâmica contínua entre as apresentações e incorporou elementos cenográficos inspirados nos Palcos Cidade do Rock e Água. O espaço anteriormente utilizado pelo GIG e pelo JAM passou a receber os expositores da Vila do Rock.

O Palco Cidade do Rock manteve a proposta de valorizar a cena independente e barbarense, enquanto o Palco Água reuniu bandas de diferentes estilos, covers e tributos. Já o GIG e o JAM ampliaram o espaço destinado à música independente, autoral e a diferentes vertentes do rock.

A grande novidade musical da edição foi o Palco Vibes, instalado em frente à Food Station. Com uma estrutura em formato de esfera, o espaço recebeu 11 DJs, que se revezaram durante os três dias para apresentar remixes de músicas do rock nacional e internacional, criando uma experiência diferente dentro do festival.

A programação independente também ganhou destaque. Das 337 inscrições recebidas para a seleção de bandas, número recorde, foram escolhidas 44 atrações, representando a diversidade da produção autoral, de covers e tributos. Artistas de diferentes cidades e estados passaram pelos palcos do festival, reforçando o Santa Bárbara Rock Fest como uma vitrine para a música independente.

Além da programação musical, o festival ampliou sua estrutura de serviços e convivência. A reabertura do Salão Francês aumentou a capacidade de banheiros do recinto, enquanto a oferta de bares e da praça de alimentação foi ampliada para atender ao crescimento do público. Foram disponibilizados ainda 30 totens de autoatendimento e 28 caixas de atendimento presencial, contribuindo para agilizar as compras durante os três dias.

A estrutura também contou com a Roda-Gigante da Cervejaria Schornstein, nova parceira da edição, e a Tirolesa dos Supermercados Pague Menos, além de espaços de convivência e atrações ao longo do recinto.

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest foi uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.

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