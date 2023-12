Bairros da Zona Leste devem ter falta d’água nesta terça; veja quais

Em virtude de um serviço de readequação na rede de água que atende um empreendimento residencial instalado no Planalto do Sol II, em Santa Bárbara d’Oeste, programado para a terça-feira (19), o abastecimento poderá ser afetado nesse dia no período das 8 às 19 horas para os bairros: Cidade Nova, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista e Jardim Santa Fé.

LEIA TAMBÉM: DAE de Santa Bárbara oferece treinamento no manuseio com inflamáveis

A intervenção será executada pela empresa responsável pelo empreendimento e fiscalizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) barbarense. A Autarquia solicita a compreensão dos moradores e orienta o uso racional da água das caixas dos imóveis nesse período. Os telefones para informações são: 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento até a meia-noite.