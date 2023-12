“Dia do Marinheiro” é celebrado no Museu do Ipiranga (SP)

Em comemoração ao Dia do Marinheiro, celebrado anualmente no 13 de dezembro, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 8º Distrito Naval, realizou uma cerimônia cívico-militar alusiva à data, no Museu do Ipiranga (SP).

Pela primeira vez, o Museu Paulista recebeu a cerimônia, que ao som de Adriana Calcanhoto, com o tema “Ah, se você fosse Marinheiro!”, visa evidenciar a diversidade de marinheiros, homens e mulheres, trabalhando de “leste a oeste, norte a sul” em prol da sociedade brasileira, bem como reafirmar o compromisso de uma Marinha engajada em cuidar do povo brasileiro e do País.

A cerimônia, presidida pelo Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Petronio Augusto Siqueira de Aguiar, acompanhado do Vice-Almirante Marco Antonio Ismael Trovão de Oliveira, homenageou personalidades, civis e militares, e instituições com a outorga da “Medalha Mérito Tamandaré”.

A imposição contou com a presença da tetraneta do Almirante Joaquim Marques Lisboa, também conhecido como Marquês de Tamandaré, Renata Marques de Lisboa.

A comenda é concedida a autoridades, instituições e personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham prestado relevante serviço, na divulgação ou no fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil, honrando seus feitos e realçando seus vultos históricos.

Na ocasião, também foram homenageados os alunos vencedores da operação “Cisne Branco”. Esta operação consiste em um concurso de redação promovido em nível nacional, para alunos de ensino fundamental e médio das redes pública e privada. A ação ocorre anualmente com o objetivo de despertar nos jovens o interesse por assuntos ligados à Marinha e às tradições navais, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento de uma mentalidade marítima em nosso país.

