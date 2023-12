Prefeitura vai realizar projeto social no Condomínio Vida Nova

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação

Desenvolvimento Urbano, vai realizar um projeto técnico social junto aos moradores do Condomínio Vida Nova I e II, na região da Praia Azul, composto por 896 apartamentos. Em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), serão promovidos cursos de Informática e de Reparo e Instalações Elétricas Residenciais.

O investimento no projeto social será de R$ 23.080,00, custeado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – Programa Minha Casa, Minha Vida. O trabalho será realizado pelo período de 12 meses.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, falou sobre a importância do projeto para os moradores. “É uma oportunidade para que os moradores possam aprender um ofício, se aprimorar ou ampliar seus conhecimentos na área de informática e de elétrica, visando a qualificação profissional e a melhoria da renda familiar, prioridades da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. A participação do Senai, referência de educação profissional, é fundamental para a realização deste projeto. Um investimento necessário para estruturação das famílias que residem nas habitações de interesse social”, explicou Cezaretto.

Outro projeto que está sendo implantado no condomínio é para o desenvolvimento de atividades, cursos e dinâmicas, que serão promovidas pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), contratado para desenvolver o trabalho junto às famílias.

Os projetos sociais foram resgatados pela Secretaria de Habitação depois de serem paralisados em razão da pandemia de Covid-19. “Conseguimos recuperar o convênio, refazer o projeto, que foi aprovado pela Caixa Econômica Federal e terá continuidade em Americana”, completou Cezaretto.

Serão realizadas atividades de mini-horta, motivação e preparação de jovens para o mercado de trabalho, empreendedorismo e economia solidária (Feira de Oportunidades) e a ação “Minha História, Nossa História: Memória Autobiográfica” para promover o reconhecimento da construção da identidade social da pessoa idosa a partir das reflexões da própria história de vida.

