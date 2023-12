A Goodyear, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, foi prestigiada por meio do Prêmio Reclame Aqui 2023 como a empresa mais bem avaliada por seu atendimento ao cliente na categoria Pneus – Fabricantes.

Criado pelo Reclame Aqui, uma plataforma utilizada pelos consumidores para expor opiniões sobre a experiência com determinada empresa ou serviço, o prêmio está em sua 13ª edição, reconhecendo as empresas brasileiras, dos mais variados segmentos, que se destacam por sua reputação e suporte ao consumidor.

De acordo com o site, são indicadas três companhias por categoria, que concorrem ao primeiro lugar por meio do voto popular. A premiação registrou, no total, mais de 17 milhões de votos e a Goodyear foi a escolhida entre as empresas indicadas na categoria em que concorreu. “Para nós é um orgulho receber esse reconhecimento novamente. Prezamos pelo atendimento de excelência e o Prêmio Reclame Aqui fortalece nosso pilar em manter o cliente no centro de tudo o que realizamos, e nos estimula a melhorar cada vez mais o relacionamento com nossos consumidores”, celebra Débora da Cruz, Diretora de Marketing e Trade Marketing da Goodyear do Brasil.

Goodyear do Brasil

A Goodyear é fabricante global de pneus para automóveis, vans, picapes, SUVs, caminhões e ônibus, além de pneus para aviação. Com 72 mil colaboradores, presente em mais de 150 países e com 57 fábricas ao redor do mundo, a companhia está no Brasil há mais de 100 anos, onde possui duas unidades industriais, sendo uma em Americana (SP), dedicada à fabricação de pneus, e outra em Santa Bárbara d’Oeste (SP), destinada à produção de materiais de recapagem para pneus de caminhões e ônibus e de recauchutagem para pneus de aviação. A operação brasileira ainda conta com uma rede de revendedores oficiais e cerca de 1.000 pontos de venda em todo o território nacional.

