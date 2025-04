Banco de Sangue do HM terá plantão dia 12

Banco de Sangue do HM de Americana terá plantão no dia 12 de abril

O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizará um plantão no dia 12 de abril (sábado), das 7h às 11h. A iniciativa visa aumentar os estoques de sangue que tradicionalmente ficam abaixo do nível ideal durante os períodos de feriados prolongados, como os que ocorrerão neste mês (Sexta-Feira Santa, dia 18, e Tiradentes, 21) e em maio (Dia do Trabalhador, 1º).

“Já estamos nos preparando para garantir o nosso estoque, especialmente para atendimentos de emergência. Por isso, convocamos a população para essa ação especial”, diz a responsável pelo Banco de Sangue do HM, Dra. Fernanda Andrade Loureiro Orsi.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos (com autorização para menores de 18), que pesem mais de 50kg e estejam em boas condições de saúde. É necessário apresentar documento oficial com foto e estar alimentado – evitando apenas alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação.

“Contamos especialmente com a ajuda de quem tem tipo O negativo, nosso doador universal, mas todas as doações são bem-vindas”, reforçou a Dra. Fernanda. A previsão é atender cerca de 50 pessoas durante o plantão do dia 12.

O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, com entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima. Não é necessário agendamento para realizar a doação.

Critérios para a doação:

– Não estar em jejum

– Estar bem de saúde

– Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação

– Não fumar duas horas antes

– Ter idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos deve comparecer acompanhado do responsável legal)

– Entre 50 e 69 anos, desde que já seja doador

– Permanecer de repouso no mínimo seis horas na noite anterior da doação

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

