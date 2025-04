SÃO PAULO FASHION WEEK: vem saber quem desfila!

A 59ª edição da São Paulo Fashion Week começa reunindo apresentações distribuídas entre o Shopping JK Iguatemi, na capital paulista, além de locações diversas, até 11 de abril.

Alguns dos modelos que serão destaque nas passarelas da SPFW N59 você confere abaixo:

1) Pietro Antonelli

Filho dos atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício, o jovem desponta na moda e desfilará para Dario Mittmann.

Aos 19 anos, Pietro (@nelli.astr) está entre as apostas da WAY Model, de Anderson Baumgartner, mesmo empresário de supermodelos como Carol Trentini e Marlon Teixeira. Pietro já desfilou na fashion week, foi clicado por nomes importantes como Mario Testino, e concilia a carreira como modelo junto à paixão pela música.

2) Carliane Paixão

A nova top model made in Pará coleciona feitos na moda internacional. Carliane Paixão (@carlianepaixao) desembarca no Brasil para fechar o desfile de Normando, com exclusividade.

Nascida em Belém, a jovem de 28 anos despontou no mercado mundial: desfilou 6 vezes consecutivas para Bottega Venetta, foi eleita ‘Top newcomer 23’ e ‘Breakout season 24’ pelo Models.com, além de ter estrelado desfiles para Givenchy, Vivienne Westwood, Diesel, Nina Ricci e Helmut Lang.

Carliane foi revelada pelo concurso ‘Beleza na Comunidade’. No Brasil, é representada pela JOY Management, de Liliana Gomes e Marcelo Fonseca, mesmos empresários da supermodelo Lais Ribeiro.

3) Luiz Pereira

Da cultura ‘ballroom’ dançando ‘vogue’, para as passarelas, Luiz Pereira desponta na moda.

Nascido em São Paulo, o jovem de 20 anos quebra barreiras, brilhando nas passarelas e também na dança.

Luiz (@luizpereira___) é bailarino premiado e dança profissionalmente, celebrando a cultura ‘ballroom’ como talento do ‘voguing’, fazendo performances de dança e ‘runway’. (veja em: https://www.instagram.com/p/C-BrOXlP3MH/ e https://www.instagram.com/p/DH1oQQlPnqL/?img_index=2)

Revelado pela seleção de modelos ‘Me nota WAY’ em 2024, o jovem desfilará para Alexandre Herchcovitch e João Pimenta, entre outros. No currículo, reúne campanha para grifes como Misci e títulos na dança como ‘Melhor Solo Masculino Contemporâneo Avançado’, no Festival de Dança de Joinville.

4) Sam Porto

Pioneiro na moda, o modelo transgênero retorna às passarelas da SPFW. Sam Porto desfilará para Dario Mittimann e João Pimenta, entre outros. Nascido em Brasília, Sam consagrou-se como o primeiro homem trans a desfilar no São Paulo Fashion Week, em 2019. Na ocasião, conquistou o posto de recordista de desfiles no maior evento de moda da América latina, apresentando-se na passarela de nove grifes.

Sam chegou a trabalhar como tatuador e estudar Design Gráfico, mas seus traços marcantes e personalidade inconfundível o fizeram explorar novos rumos e despontar na moda. Posou para o premiado fotógrafo Mario Testino, estrelou capa de Vogue e L’Officiel Hommes, e figurou em editoriais de publicações como Marie Claire e Made in Brazil, entre outras. Sam também estrelou campanha de cuecas, para a Calvin Klein. A performance marcante repercutiu em veículos de todo o mundo, como o The Washington Post.

5) Daiane Conterato

Brasileira consagrada no mercado internacional, Daiane Conterato (@daianeconterato) já figurou entre as 50 tops mais influentes do mundo pelo Models.com. De volta ao Brasil após temporada na França, Daiane desfilará para Alexandre Herchcovicth e Patrícia Vieira, entre outros.

Consolidada com aguçada linguagem fashion, Daiane coleciona trabalhos para as mais prestigiadas grifes do mundo: estrelou campanhas para inúmeras grifes, como Dior, Marc Jacobs e DKNY, além de ter desfilado para Prada, Dior, Balenciaga, Givenchy, Alexander McQueen, Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Michael Kors, Miu Miu, Marc Jacobs, Dries Van Noten, Jean Paul Gaultier, Proenza Schouler, Moschino, Chloe, Missoni, Marni, John Galliano, Karl Lagerfeld, Kenzo, Oscar de La Renta, Cavalli, Armani, Diane Von Fürstenberg, Thierry Mugler, entre outras infindáveis.

Natural de Porto Alegre – RS, Daiane começou a carreira em 2003, quando foi descoberta por um olheiro. Logo caiu nas graças do mercado nacional e internacional, consolidando-se entre os grandes nomes brasileiros da moda.

6) Gregory Fabbri

O jovem paulista concilia a carreira como modelo junto à atuação como piloto de avião!

Gregory Fabbri (@greg.fabbri) é presença aguardada no desfile de João Pimenta. Nascido em São Paulo, é formado em Aviação Civil e também atua como piloto executivo e como instrutor de voo no Aeroclube. Revelado na moda, é uma das apostas da WAY Model.

