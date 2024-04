O choro foi reconhecido pelo Iphan (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional) como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Na próxima terça-feira, 23 de abril, data de nascimento do músico Pixinguinha, é celebrado o Dia Nacional do Choro. E Nova Odessa vai receber o Juca Jazz Festival para celebrar esse importante patrimônio cultural brasileiro com sua Banda Sinfônica Municipal, convidados e o público presente.

Sob a regência do maestro Marco Almeida Junior, a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss vai executar um repertório totalmente dedicado ao choro, com clássicos do gênero e também composições contemporâneas – incluindo a primeira audição de uma música inédita, composta pelo musicista local Marcelo Louback, saxofonista da Banda.

A noite de celebração, que marca também a abertura do Juca Jazz Festival 2024, começa às 18h com o DJ Viny Blanco. Às 20h30, sobe ao palco da Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho, a Banda Sinfônica Municipal e o grupo de choro convidado Largando Brasa, que também é liderado por um dos integrantes da Banda, o saxofonista Reinaldo Lima.

“É uma honra recebermos esse conceituado festival e celebrarmos em Nova Odessa o Dia Nacional do Choro com a nossa Banda, que é patrimônio cultural e Imaterial da cidade”, afirmou Lucas Camargo Donato, responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa.

“O Juca Jazz Festival ocorre em duas cidades vizinhas, Nova Odessa e Americana, com fortes laços econômicos e culturais. O choro e o jazz, que têm raízes em comum, representarão a música das Américas, para enaltecer seus ícones, as origens, celebrar a paz e a união entre os povos. A entrada é gratuita para os dois eventos”, informou Juarez Godoy, idealizador e diretor do movimento Juca Jazz. “É motivo de orgulho para nós, sermos recebidos de braços abertos por essa cidade que valoriza a arte e a cultura, será uma noite memorável”, completou.

O CHORO

Considerado um gênero nascido originalmente no Brasil, o choro, ou chorinho, surge no cenário musical em meados do século 19. Historiadores concordam que o chorinho brasileiro é um estilo peculiar de interpretar diversos gêneros musicais, como a polca russa, a valsa, o schottisches, a quadrilha, entre outros. O choro hoje é um dos mais originais estilos de música, essencialmente instrumental. Nascido no Rio de Janeiro, o choro ganhou forte expressão nacional, tornando-se um símbolo da cultura brasileira.

A BANDA DE NOVA ODESSA

Criada em 1987, a Banda Sinfônica de Nova Odessa foi nomeada “Professor Gunars Tiss” em 1998. É mantida pela Prefeitura e vem se consolidando desde o início como uma referência cultural da cidade. Atualmente, é dirigida pelo renomado maestro Marco Almeida Junior. Foi nove vezes campeã estadual (1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004) e bicampeã nacional de bandas (1999 e 2000). Em 1997, sagrou-se campeã do Concurso Pró-Banda, da Secretaria Estadual de Cultura do Estado de São Paulo.

Em maio de 2001, lançou seu primeiro CD, “Encontro com a Música”, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal. Em 2006, lançou o segundo CD, “A Música Modo Quartal do Nordeste Brasileiro”, com obras do compositor Normando Carneiro da Silva e que serviu para sua tese de doutorado em Portugal. Em 2007, veio o terceiro álbum, em parceria com a Funarte, servindo de referência sonora para mais de 1.400 bandas cadastradas no Ministério da Cultura.

Atualmente, a Banda Sinfônica Municipal conta com 37 de um total de 44 integrantes. Seu repertório é eclético, indo do erudito ao popular e abrangendo todos os gêneros musicais. Além das apresentações na cidade, participa de diversos eventos regionais, estaduais e nacionais, levando o nome de Nova Odessa para todo o Brasil.

SERVIÇO

Juca Jazz Festival – Dia Nacional do Choro

Data: terça-feira, 23/04/2024

Horários:

18h – DJ Viny Blanco

20h30 – Concerto com a Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa, com participação do grupo Largando Brasa

Local: Praça Central José Gazzetta, Avenida Carlos Botelho, Nova Odessa/SP

Entrada gratuita e livre para todas as idades

Apoio: Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa