PAT de Americana oferece 346 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) Americana está com 346

vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura.

Confira as vagas disponíveis:

Agente de Fiscalização – Sem Experiência 4

Ajudante de Cozinha – Com Experiência 12

Ajudante de Estampador de Tecido – Sem Experiência 2

Ajudante de Ferramentaria – Com Experiência 1

Ajudante de Obras – Com Experiência 5

Ajudante de Produção – Setor Mesa – Sem Experiência 1

Ajudante de Produção – Urdideira – Sem Experiência 1

Ajudante Geral na Produção e Embalagem – Com Experiência 2

Ajustador Técnico em Automação – Com Experiência 1

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Assistente em Vendas – Com Experiência 3

Assistente Financeiro – Com Experiência 1

Atendente de Restaurante – Sem Experiência 5

Atendente de Sorveteria – Sem Experiência 1

Atendente Funerário – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Coordenação – Com Experiência 3

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 7

Auxiliar de Instalação de Vidros – Sem Experiência 5

Auxiliar de Licitações – Com Experiência 4

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 5

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 6

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

Auxiliar de Manutenção de Máquinas – Sem Experiência 2

Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 4

Auxiliar de Manutenção Predial – Sem Experiência 1

Auxiliar de Marcenaria – Com Experiência 2

Auxiliar de Mesa na Confecção – Sem Experiência 1

Auxiliar de PCP – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 48

Auxiliar de Produção Têxtil – Sem Experiência 25

Auxiliar de Saúde Bucal – Com Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Auxiliar Técnico em Automação – Com Experiência 1

Consultor de Relacionamento com os Clientes – Com Experiência 1

Consultor de Relacionamento Comercial – Com Experiência 1

Consultor de Vendas – Com Experiência 2

Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 2

Controlador de Acesso – Sem Experiência 1

Copeiro Hospitalar – Com Experiência 20

Cortador de Tecidos – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 5

Costureira – Sem Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 5

Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica – Com Experiência 1

Eletricista de Veículos Automotores – Com Experiência 2

Eletricista Instalador – Com Experiência 1

Eletricista Montador – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Engrupador – Remetedor de Fios – Sem Experiência 1

Enrolador de Tecidos Crus – Com Experiência 1

Estágio em Pedagogia – Sem Experiência 10

Estágio em Técnico Eletrônico – Sem Experiência 1

Estampador de Tecido – Com Experiência 1

Estoquista – Sem Experiência 1

Ferramenteiro – Com Experiência 1

Fresador – Com Experiência 1

Instalador de Acessórios Automotivos – Com Experiência 2

Lavador e Descontaminador de Tanques Internos – Sem Experiência 5

Líder de Corte e Dobra – Com Experiência 1

Mecânico de Usinagem – Com Experiência 1

Mecânico Montador – Com Experiência 1

Meio Oficial de Cozinheiro – Com Experiência 1

Meio Oficial Eletricista – Sem Experiência 5

Motorista de Caminhão – Com Experiência 2

Motorista de Micro-ônibus – Sem Experiência 5

Motorista de Ônibus – Sem Experiência 5

Motorista de Van – Sem Experiência 5

Nutricionista – Com Experiência 4

Oficial de Manutenção Predial – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Operador de Almoxarifado – Com Experiência 1

Operador de Balancim – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 2

Operador de Caldeira – Sem Experiência 1

Operador de Caldeira a Biomassa – Com Experiência 4

Operador de Empilhadeira – Sem Experiência 3

Operador de Logística – Sem Experiência 4

Operador de Máquinas Agrícolas – Com Experiência 1

Operador de Pá Carregadeira – Sem Experiência 3

Operador de Rama -Sem Experiência 1

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 2

Operador de Telemarketing – Com Experiência 2

Operador de Telemarketing – Sem Experiência 5

Passadeira – Com Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 6

Pedreiro – Sem Experiência 1

Pintor de Veículos Automotores – Com Experiência 2

Pintor Industrial – Com Experiência 5

Preparador de Máquinas Injetoras – Com Experiência 5

Recepcionista – Com Experiência 2

Revisor de Tecidos – Com Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 1

Soldador – Com Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 1

Técnico Em Edificações – Com Experiência 1

Técnico em Eletromecânica – Com Experiência 6

Técnico em Nutrição – Com Experiência 4

Torneiro de Produção – Com Experiência 2

Torneiro Mecânico – Com Experiência 2

Vendedor de Autopeças e Serviços Automotivos – Com Experiência 2

Vendedor de Comércio Varejista – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 6

VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Ajudante Geral – Sem Experiência 2