Observatório de Americana ganha o nome de “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”

O OMA (Observatório Municipal de Americana), administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura, passa a ser denominado “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”, um de seus idealizadores, falecido em 2023, aos 87 anos.

A homenagem foi proposta pelo vereador Fernando da Farmácia, por meio do projeto de lei aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Chico Sardelli, conforme publicação no Diário Oficial do Município desta terça-feira (16).

Além da influência para a criação do OMA e de sua contribuição para a astronomia nacional, Nelson Travnik também participou da missão da Nasa (Agência Espacial Americana) que levou o homem à Lua, em 1969.

“Esta é uma homenagem mais do que merecida. O senhor Nelson foi um dos fundadores do Observatório Municipal de Americana, por ocasião da passagem do Cometa Halley, em 1986, e esteve compartilhando seu conhecimento com Americana ao longo das últimas quatro décadas. Sua participação no Programa Lion da Missão Apolo 11 jamais deverá ser esquecida por nós”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Para o astrônomo e coordenador do OMA, Carlos Andrade, a homenagem é justa e merecida. “Muito além de um astrônomo e cientista de renome internacional, um grande professor e amigo, que agora, merecidamente, dá seu nome àquele que foi um dos lugares que ele mais amou em vida”, destaca.

O OMA foi inaugurado em 4 de agosto de 1985, idealizado por Travnik e pelo também astrônomo Jean Nicolini, em parceria com o astrônomo americanense Guilherme Grassmann.

O Observatório abre suas portas ao público todas as quartas e sextas-feiras, com grupos alternados de 15 visitantes a cada hora, desde que haja condições atmosféricas favoráveis. As visitas devem ser agendadas pelo telefone (19) 3408-4800, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Além do telescópio principal, um dos mais modernos do País, outros dois telescópios de menor porte são colocados à disposição do público, que recebe informações diversas sobre os astros em evidência em descontraídas rodadas de bate-papo astronômico. Exposição de maquetes e painéis fotográficos também estão à disposição dos visitantes.

O acesso ao Observatório é pela entrada do Jardim Botânico Municipal, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no Parque Residencial Nardini.

Mais notícias da cidade e região