Feiras noturnas em Sumaré ofertam produtos variados e lazer para a população

Ofertando mais opções de compras e lazer, além de incentivar o trabalhador local, a Prefeitura de Sumaré implantou as feiras noturnas na cidade. O funcionamento é das 17 às 22 horas, em diversos pontos da cidade, ao longo de toda a semana, e podem ser encontrados produtos diversos.

As feiras noturnas contam com produtos que podem ser encontrados todos no mesmo local, com barracas que oferecem produtos variados, entre itens de hortifruit, alimentos, utensílios de uso geral, artesanato e o tradicional pastel. Em algumas feiras, também há diversos brinquedos com preços acessíveis para as crianças, para que o lazer se estenda a toda a família.

“Em 2019, implantamos a primeira feira noturna na cidade, a Feira do Luar, na praça do Jardim Macarenko, que é um sucesso desde então. Atendendo aos pedidos da população, ampliamos as feiras noturnas em Sumaré, oferendo aos moradores uma opção de compra de produtos frescos e de qualidade, além de uma opção de lazer e de valorização dos comerciantes locais. As feiras geram emprego, receita, renda e desenvolvimento para a cidade. Isso é compromisso e comprometimento com a população”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Na região da Área Cura, foram implantadas feiras no Jardim Bom Retiro e Ipiranga; na região do Matão, na Área de Lazer do San Martin; na região do Maria Antônia, na praça do Ângelo Tomazin; na região do Picerno, a feira está na Avenida Fuad Assef Maluf; no centro, a pioneira feira noturna é na Praça do Macarenko; já na região de Nova Veneza, as feiras estão na Pista de Skate da Avenida da Amizade e condomínios Viva Vista e Vila Flora.

Os novos feirantes que desejam expor seus produtos em alguma das feiras livres de Sumaré podem preencher a ficha de inscrição no site www.sumare.sp.gov.br, na aba Cidadão – Feiras Livres.

Confira os dias e locais das feiras noturnas em Sumaré:

TERÇAS-FEIRAS

Feira Noturna no Condomínio Viva Vista

Endereço: Avenida Mercedes Tiago, em frente ao Condomínio Viva Vista Brisa e Condomínio Viva Vista Paisagem

Feira Noturna em Nova Veneza

Endereço: Pista de Skate da Avenida da Amizade

QUARTAS-FEIRAS

Feira Noturna na Área Central

Endereço: Praça Anna Macarenko

Feira Noturna do Picerno

Endereço: Avenida Fuad Assef Maluf, em frente à Escola Municipal Neusa de Souza Campos

Feira Noturna do Bom Retiro

Endereço: Avenida Jaime Pinheiro Ulhoa Cintra, no Balão do Bom Retiro

QUINTAS-FEIRAS

Feira Noturna do Maria Antônia

Endereço: Praça Ângelo Tomazin, na Rua Gervacina Alves Ferreira

Feira Noturna na Área Cura

Endereço: Praça do Ipiranga, Rua Rodigar Araújo Santos

SEXTAS-FEIRAS

Feira Noturna do Matão

Endereço: Área de Lazer do San Martin, na Avenida Minas

Feira Noturna Villa Flora

Endereço: Avenida Ipê Roxo, ao lado do Condomínio das Acácias