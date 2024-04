Prefeitura vai revitalizar sarjetão no Centro a partir de segunda

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), inicia na segunda-feira (22) a revitalização do sarjetão no cruzamento da Rua Quintino Bocaiúva com a Rua Marechal Deodoro, no Centro.

“Esse é um sarjetão antigo e que está deformado, causando acúmulo de água na via e buracos no pavimento, por isso vamos refazê-lo para melhorar o escoamento da água e eliminar esses problemas”, explica o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Para a execução da obra, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) fará a interdição da Rua Quintino Bocaiúva, no trecho entre a Rua Benjamin Constant e a Rua Marechal Deodoro, permitindo apenas o acesso local.

A via ficará interditada durante uma semana, que é o tempo de secagem do concreto e da aplicação da massa asfáltica. O local será sinalizado pelos agentes de trânsito.

