Parque dos Ipês, em Santa Bárbara, recebe réplicas de dinossauros

Neste domingo (21), o Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste, recebeu três esculturas de dinossauros. A ação faz parte das obras de revitalização do parque.

De acordo com o prefeito, Rafael Piovezan, a primeira parte chegou na manhã deste domingo (21) e as demais esculturas chegarão já nos próximos dias.

“Estas esculturas, que somente são vistas em museus da história natural e de zoologia longe da nossa cidade – com entrada cobrada – estarão à disposição de todos, de forma gratuita”, disse o prefeito.

“Além de todo o público, os alunos da nossa rede municipal de ensino poderão fazer ali o estudo da natureza e do desenvolvimento do nosso planeta – isso vai enriquecer, e muito, o ensino e o conhecimento das nossas crianças”, completou Rafael.

De acordo com o prefeito, Santa Bárbara d’Oeste passa a ser a única cidade do Brasil com este número de esculturas em escala real.

“Os dinossauros não geraram custo aos cofres públicos. A gente traz esta grande novidade ao Parque dos Ipês por meio de parceria com a iniciativa privada – o que demonstra mais uma vez o nosso compromisso e seriedade em oferecer o melhor para a nossa gente”, destacou o chefe do Executivo.

Foto Cláudio Mariano / Santa Bárbara em Foco

