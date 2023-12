A Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e o Coral Incantus, de Americana, se apresentam neste sábado (9), às 19h30, na Igreja São João Batista, no bairro Carioba.

A entrada é gratuita, e o público terá a oportunidade de acompanhar as mais famosas canções natalinas executadas pela Banda Municipal, sob a regência do maestro Jair dos Santos, e entoadas pelo coral, regido pelo maestro Eduardo Lustosa.

“Essa união de talentos irá promover um espetáculo maravilhoso, trazendo toda a magia do Natal e emocionando o público presente”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A Igreja São João Batista fica na Rua da Igreja, nº 1, no bairro Carioba.

