A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, apresenta um repertório em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (27), às 20h, no Americana Shopping. A entrada é gratuita.

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O grupo regido pelo maestro Jair dos Santos, com mais de 20 anos de atuação, traz para a noite os artistas convidados Paulo Oliveira, Odara, Mara Moura, Mateus Pavan, Valterci Hulkinho e Raquel Dainese. O evento, com classificação livre para todos os públicos, acontece na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.370, no bairro Vila Israel.

“Mais uma vez, a Banda Municipal leva seu talento e qualidade musical

ao Americana Shopping, atendendo à proposta de difusão cultural e de formação de público estabelecida pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi. Com certeza será uma noite musical inesquecível”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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