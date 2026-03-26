O Prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) usou as redes sociais para fazer um alerta da existência do golpe do falso médico na cidade.

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No vídeo, ele alerta que pessoas têm recebido ligações indicando que elas precisam ir para a frente do hospital marcar um novo exame de uma bactéria. E o farsante pede para a pessoa depositar um recurso.

Para evitar cair em golpes ou ser atendido por um falso médico, o Conselho Federal de Medicina (CFM) disponibiliza uma ferramenta oficial de consulta gratuita. Com ela, você pode verificar se o profissional é realmente formado e registrado.

Como não cair no golpe do falso médico

Acesse o site do CFM : Utilize a ferramenta “Busca por Médico” .

Dados necessários : Digite o nome completo ou o número do CRM (Registro Profissional).

Confira as informações : O sistema mostrará se o médico está ativo, onde se formou e se possui especialidades registradas (RQE).

Valide a identidade: Verifique se a foto no registro corresponde à pessoa que está realizando o atendimento.

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