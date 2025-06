Barbarenses marcam presença no Congresso do PSB em Brasília

Os barbarensens Thaís Aguiar, presidente do PSB da cidade, e João Spada, presidente da JSB no município, embarcaram rumo a Brasília esta semana para participar do Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro. O evento reúne representantes de todo o país para debater os rumos do Brasil e fortalecer o projeto partidário.

A presença de Thaís e João no Congresso marca também um passo importante na preparação para os próximos ciclos eleitorais de 2026 e 2028, com o fortalecimento de lideranças locais comprometidas com a renovação política, a justiça social e o diálogo com a população barbarense.

Fala a presidente do PSB barbarense

“É uma honra representar nosso diretório municipal neste espaço de construção da política nacional. O Congresso é uma oportunidade fundamental para atualizarmos nossas propostas, defendermos as pautas que acreditamos e estarmos lado a lado com lideranças que compartilham do mesmo ideal: construir um país mais justo, igualitário e humano. Voltamos para Santa Bárbara com mais força, mais preparo e mais rede.”

— Thaís Aguiar, presidente do PSB Santa Bárbara d’Oeste

“Fazer parte do Congresso Nacional do PSB, representando a juventude da nossa cidade, é mais do que um compromisso político – é um ato de responsabilidade com minha geração. Estamos levando as vozes dos jovens barbarenses para dentro dos debates nacionais. Vamos mostrar que a juventude quer e pode participar da política com coragem, ideias novas e muito trabalho. Brasília vai ouvir Santa Bárbara! Estamos nos preparando com responsabilidade e estratégia para os desafios”

— João Spada, presidente da JSB de Santa Bárbara d’Oeste

O Congresso Nacional do PSB é um dos principais espaços de deliberação do partido, reunindo dirigentes, militantes, parlamentares, governadores, ministros, deputados estaduais, deputados federais e representantes dos segmentos organizados, como mulheres, negros, juventude, movimentos populares, LGBT, inclusão, entre outros. Neste ano, o evento discutirá os desafios da democracia brasileira, o fortalecimento dos movimentos sociais e a construção de uma nova agenda política para o país.

