Em seu 65º aniversário, Barbie celebra a trajetória e as conquistas de atletas inspiradoras com bonecas exclusivas. Hoje, a marca anuncia uma homenagem global a oito que superaram barreiras no esporte, inspirando meninas em todo o mundo a acreditarem em seu potencial e perseguirem suas paixões, e que devem fazer bonito nos próximos meses em uma grande competição mundial. No Brasil, a ginasta olímpica Rebeca Andrade foi a escolhida para o seleto grupo do projeto Mulheres Inspiradoras (Role Models, em inglês), sendo presenteada por uma boneca única e feita à sua semelhança. A brasileira é medalhista olímpica, vencedora de ouro e prata na competição, bicampeã mundial, e já conquistou mais de dez medalhas em Copas do Mundo. Além de Rebeca, o super squad de homenageadas são: a tenista Venus Williams (Estados Unidos); as futebolistas Christine Sinclair (Canadá) e Mary Fowler (Austrália); a também ginasta Alexis Moreno (México); a atleta de paratriatlo Susan Rodriguez (Espanha); a nadadora Federica Pellegrini (Itália) e a velocista Ewa Swoboda (Polônia).