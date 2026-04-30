Ação cumpriu mandados judiciais, resultando na captura de procurados e apreensão de drogas

Uma operação conjunta realizada pelo Comando de Policiamento do Interior Nove (CPI-9), por meio do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), em parceria com o Ministério Público de Sumaré, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (30), nas cidades de Sumaré e Hortolândia.

A ação teve início por volta das 6h e integra um conjunto de medidas voltadas ao combate ao crime organizado, com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas e à circulação ilegal de armas de fogo. A operação é resultado de investigações conduzidas pelo Ministério Público, com apoio operacional das equipes do BAEP.

Ofensiva

Durante a ofensiva, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos imóveis ligados aos investigados, previamente identificados pelas autoridades. O objetivo foi reunir provas e apreender materiais que possam contribuir para o avanço das investigações.

De acordo com o balanço divulgado, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. A operação também resultou na captura de dois procurados pela Justiça e na apreensão de 1,69 quilo de drogas.

As ações seguem como parte das estratégias integradas de segurança pública para combater organizações criminosas que atuam na região.

Obs: imagens ilustrativas