A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste inaugura no próximo dia 6 de maio, às 19h, o canal da Rede Legislativa, que leva para a cidade os sinais independentes das emissoras de TV da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa de São Paulo e da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Na ocasião também será inaugurado o canal da Rede Nacional de Comunicação Pública, parceiro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A implantação das emissoras foi viabilizada por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações com o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o objetivo de ampliar o acesso aos canais públicos de TV digital aberta e gratuita em todo o país. O programa foi financiado com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, e recursos da EAD/Seja Digital, entidade que executa o processo de digitalização da TV no Brasil com recursos de leilões de faixas de radiodifusão.

Até o momento, a Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste apenas forneceu o local para implantação da estação transmissora de TV, sem custos ao município. Agora, a população de quase 200 mil habitantes da cidade terá acesso ao sinal digital de alta qualidade de mais oito canais públicos. Além de ampliar o acesso à informação, a nova emissora da Rede Legislativa vai aproximar os eleitores do Poder Legislativo, ampliar o acesso à informação e à participação cidadã.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de autoridades federais, representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel e parlamentares, e vai acontecer no Plenário da Câmara Municipal.

Inauguração da TV Câmara

Data: 6/5/2026

Horário: 19h

Local: Rodovia Luis Ometto, n° 1001 – Residencial Dona Margarida

Canais da Rede Legislativa

TV Câmara dos Deputados – 9.1

TV Câmara Municipal – 9.2

TV da Assembleia – 9.3

TV Senado – 9.4

Canais da Rede Nacional de Comunicação Pública

TV Brasil – 1.1

Canal Gov – 1.2

Canal Educação – 1.3

Canal Saúde – 1.4