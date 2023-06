Um homem de 26 anos foi preso após agredir a esposa e o filho na Praia Azul, em Americana, na noite desta terça-feira.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi solicitada via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, a esposa, de 27 anos, relatou ter sofrido agressões físicas e psicológicas do seu amásio e que seu filho, de apenas 10 anos, também foi agredido com chutes, socos e agressão no rosto.

Em seguida, o agressor que estava dentro da residência veio até a equipe com comportamento bastante agressivo. Ante os fatos, as partes foram conduzidas até o Hospital Municipal para atendimento médico e posterior, até a Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu preso.

LEIA TAMBÉM: Passou a noite fora de casa, voltou agressivo, ameaçou e acabou preso