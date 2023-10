Ex-BBB Amanda Djehdian vira apresentadora de podcast

A ex-BBB Amanda Djehdian está com um projeto profissional novo,

onde será apresentadora de um Podcast ao lado da amiga Priscila Costa. O primeiro episódio do Sintonia Podcast vai ao ar na próxima terça-feira, dia 17 de outubro, às 19 horas, e abordará temas importantes como depressão, burnout, ansiedade, estresse e outros desafios. Levando profissionais da saúde e convidados famosos para contar suas experiências, focando nos três pilares mais importantes da vida: mente, corpo e alma.

“Que alegria poder dividir essa novidade, o Sintonia Podcast é um podcast feito com muito amor e pensando na saúde mental, física, com assuntos e convidados importantes, mas trazendo a informação de uma forma leve. Mente, corpo e alma em Sintonia, ao lado da minha amiga Priscila Costa“, postou a ex-BBB em suas redes sociais.

O objetivo é propagar a importância de uma vida verdadeiramente equilibrada para que todos possam saborear o melhor que a vida tem a oferecer no dia a dia. As anfitriãs Amanda Djehdian e Priscila Costa vão explorar como os convidados harmonizam a vida com a busca por um bem-estar geral. Eles compartilham suas estratégias para equilibrar as demandas cotidianas e como cuidam de suas mentes, corpos e espiritualidade.

Os episódios contarão com vozes autorizadas, incluindo psicólogos, psiquiatras, treinadores de fitness e influenciadores que oferecem perspectivas únicas sobre o equilíbrio da vida.

