Conselho Municipal de Educação Americana empossa membros

Os membros do Conselho Municipal de Educação de Americana (CMEA),

definidos pelo Decreto 13.375 de 6 de outubro de 2023, foram empossados e elegeram o presidente, vice-presidente e secretário do órgão, nesta segunda-feira (16). A reunião ordinária ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Educação, no Centro de Americana.

Foram eleitos a presidente Alessandra Maraísa Miranda Pereira (representante da Secretaria Municipal de Educação), o vice-presidente Denilson Faria de Souza (representante dos diretores ou coordenadores da rede municipal de ensino) e a secretária Eliana Cristina Arcaro Baird (representante da Secretaria de Educação).

O CMEA é composto por integrantes da sociedade civil, dos setores público e privado e de órgãos e entidades ligados à educação municipal. Os participantes exercem as funções durante o mandato de quatro anos, de forma não remunerada, sendo considerado serviço público de relevância.

O órgão consultivo, deliberativo e normativo tem por atribuições a participação e colaboração no desenho de diretrizes para a organização do sistema municipal de ensino, contribuindo para a formulação das políticas públicas relacionadas ao tema e na elaboração do Plano Municipal de Educação.

O conselho também zela pelo cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas em matéria de educação, assistindo e orientando o setor público na condução dos assuntos educacionais do município e pode sugerir medidas para o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade de ensino, entre outras responsabilidades.

O secretário de Educação de Americana e membro nato do CMEA, Vinicius Ghizini, desejou aos novos conselheiros uma boa gestão e reforçou o compromisso da Secretaria com as políticas públicas pela qualidade do ensino na cidade. “O Conselho Municipal de Educação tem uma atuação muito forte e importante em Americana e espero que essa nova diretoria continue o bom trabalho que vem sendo realizado pelo grupo. Vamos seguir trabalhando juntos em prol da população”, disse.

A secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, concordou. “É uma alegria ver a atual composição do Conselho, um grupo de trabalho importante para Americana”.

Confira a lista completa dos membros do CMEA:

· Representante da Secretaria de Educação: Alessandra Maraísa Miranda Pereira (titular) e Eliana Cristina Arcaro Baird (suplente);

· Representante dos professores da rede municipal de Ensino Fundamental: Simone Pigatto Domingues de Campos (titular) e João Francisco Simões (suplente);

· Representante dos professores da rede municipal de Educação Infantil: Giovana Pasquot Polido Neroni (titular) e Camila Soares (suplente);

· Representante dos servidores da área de educação da rede Estadual de Ensino: Clayton Freitas de Lima (titular) e Gilberto Aleixo de Sandes (suplente);

· Representante dos servidores municipais da área de educação: Clarice Barboza da Silva Gasparotte (titular) e Jacqueline Espinosa da Silva (suplente);

· Representante dos pais da rede de ensino: Janaina Dias Gomes dos Santos (titular) e Talita dos Reis (suplente);

· Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: José Roberto da Rocha (titular) e Enedir Vieira de Oliveira Pereira (suplente);

· representante da Diretoria de Ensino da Região de Americana: Bruna Mariano Mioto (titular) e Luciano de Oliveira (suplente);

· Representante das instituições de atendimento à pessoa com deficiência: Ilce Carnaval de Mello Worschech (titular) e Grasiela Cristina de Melo Rodrigues de Oliveira (suplente);

· Representante da Secretaria de Negócios Jurídicos: Alfredo Ondas (titular) e Kawan Tostes (suplente);

· Representante das associações de bairros: Perci Moreira (titular) e Jean Carlos Mizzoni (suplente);

· Representante dos trabalhadores na área de educação da rede particular de ensino: Carolina Ap. Gabriel Franciscon (titular) e Félix Fernando Siriani (suplente);

· Representante dos diretores ou coordenadores da rede municipal de ensino: Denilson Faria de Souza (titular) e Paula Aparecida Morelato Gallo (suplente);

· Representante dos pedagogos da Secretaria Municipal de Educação: Bianca Scalon Peres de Paula (titular) e Silmara Patrícia Junque Sachetto (suplente);

· Representante dos alunos das instituições de Ensino Superior: Fabiana Aparecida Teixeira (titular) e Gabriel César Pirinetti (suplente).

