anuncia a abertura nesta quarta-feira (11/10) de sua primeira unidade de drive-thru no país. A loja franqueada está instalada em Campinas, em um dos principais acessos da cidade, na Avenida Norte-Sul (Av. José de Sousa Campos, nº 1010, Cambuí). A inauguração marca a continuidade do plano de expansão da Taco Bell, que chegou ao Brasil há sete anos e conta com mais de 30 unidades distribuídas entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente em shopping centers.

O novo ponto tem investimento estimado de R$ 3.5 milhões e gera 25 empregos diretos. A unidade apresenta 281m2, layout que segue o novo padrão da marca no mundo, vista panorâmica da avenida e atendimento programado de segunda a quinta (10h às 23h) e sexta a domingo (10h à 1h).

Formato vencedor nos EUA, principal mercado da rede, que conta com mais de 7 mil lojas no país, o drive-thru apresenta agilidade no atendimento, com estimativa de quatro minutos entre o pedido e a entrega para os consumidores. O espaço conta com térreo, sendo 10 assentos com acessibilidade. O segundo andar apresenta 90 lugares para receber os clientes que desejam a experiência em loja. Ao todo são 35 mesas.

Jeferson Mariotto, Diretor de Operações da Taco Bell Brasil, comemora a abertura da unidade com novo formato no país. “Nos Estados Unidos, a Taco Bell é a sexta marca mais valiosa do mundo no segmento de restaurantes. Nossa primeira loja drive-thru é um marco para a companhia no Brasil. Seguimos crescendo no Sudeste e sempre buscando promover uma experiência de marca surpreendente”, celebra.

Mariotto completa que o drive-thru é o modelo mais rápido em operação nos EUA. “Esperamos repetir o sucesso no Brasil, e atender também no balcão para quem deseja consumir na loja e pelo delivery. Convidamos os moradores de Campinas e região para conferirem esse novo espaço, com atendimento ágil e cardápio que agrada toda a família e amigos”, completa.

Os franqueados campineiros Juliano Zorzetto, Léo Oliveira e André Nini estão à frente da operação da loja de Campinas e já contam com experiência no segmento de food service. “Estamos apostando em um formato de unidade que traz muita agilidade para toda a operação e os clientes que acessam essa avenida movimentada de Campinas. A fachada também valoriza o artista visual e muralista campineiro, Rubinho Toniolli, com arte especialmente criada para retratar o lifestyle Taco Bell”, conta Juliano Zorzetto.

Além da opção de retirar o pedido no balcão, os clientes poderão realizar os pedidos por delivery nos aplicativos de entrega iFood e Rappi a partir do mês de novembro. Na cidade, a Taco Bell também possui lojas nos shopping centers Dom Pedro e Iguatemi Campinas.

Cardápio Taco Bell

O cardápio traz produtos campeões de venda, como os tacos, burritos e quesadillas, que são preparados na hora com ingredientes frescos e vendidos individualmente ou dentro de combos e boxes. Os clientes têm a opção de substituir a proteína animal de qualquer produto por feijão, indicado para os vegetarianos, e de fazer seus pedidos sem pimenta (caso queiram um toque de picância, podem escolher entre a pimenta suave ou moderada). Além dos itens salgados, a rede também conta com deliciosas opções de sobremesas, como os nachos doces, a flauta de doce de leite e a chocodilla de Ovomaltine.

Ação para os Taco Lovers

Para comemorar a abertura da unidade de drive-thru Campinas, a Taco Bell promoverá uma ação especial nesta quarta-feira (11/10). Os 100 primeiros clientes que visitarem a loja a partir das 10h serão presenteados com uma camiseta numerada exclusiva e um Vale Combo, composto por um Crunchy Taco Supreme e refrigerante 500ml. Enquanto aguardam na fila, os clientes poderão degustar os famosos nachos com molhos, como guacamole, nacho cheese e sour cream, e receber brindes personalizados da marca.

Serviço Taco Bell Drive-Thru Campinas

Endereço: Av. José de Sousa Campos (Norte-Sul), nº 1010, Cambuí, Campinas/SP

Horário de atendimento: Domingo a quinta (11h às 23h) e sexta e sábado (11h à 1h)

Telefone: (19) 99967-8890

