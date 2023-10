Qual o momento ideal para substituir películas em veículos?

Películas- Cuidar adequadamente dos acessórios dos veículos contribui para

sua durabilidade e desempenho ao longo do tempo. Sejam eles, utilitários, populares, picapes ou SUVs, manter a manutenção em dia é fundamental para evitar problemas mecânicos e preservar o conforto dos passageiros durante a viagem.

O uso de películas é uma alternativa para proprietários que procuram mais proteção contra raios UV, redução do calor interno, privacidade e melhoria na estética dos carros. No entanto, com o tempo, essas proteções podem sofrer desgaste e danos, o que levanta a questão: quando é o momento ideal para a remoção e substituição delas?

De acordo com Júnior Ricìreta, CEO e fundador da Multifilmes, rede de franquia especializada na aplicação de películas de alta performance automotiva e residencial, existem cinco momentos indicados para renovar os produtos de proteção aplicados na superfície de automóveis:

Desbotamento e descoloração : Com o passar do tempo e com as atividades do dia a dia, as películas de proteção solar podem começar a desbotar e perder a cor original. Isso afeta a estética do carro e diminui a eficácia da proteção UV. Essa é a hora de considerar a substituição;

: Com o passar do tempo e com as atividades do dia a dia, as películas de proteção solar podem começar a desbotar e perder a cor original. Isso afeta a estética do carro e diminui a eficácia da proteção UV. Essa é a hora de considerar a substituição; Bolhas e vincos : Bolhas de ar ou áreas de dobras que aparecem durante a rotina, especialmente se as mantas foram aplicadas incorretamente ou se o veículo foi exposto a condições de muito vento, afetam na visibilidade do condutor e na segurança de todos os passageiros. Nesse caso, películas danificadas devem ser removidas e substituídas com mais urgência;

: Bolhas de ar ou áreas de dobras que aparecem durante a rotina, especialmente se as mantas foram aplicadas incorretamente ou se o veículo foi exposto a condições de muito vento, afetam na visibilidade do condutor e na segurança de todos os passageiros. Nesse caso, películas danificadas devem ser removidas e substituídas com mais urgência; Danos visíveis : Cortes ou arranhões nas películas podem ocorrer devido a acidentes ou contato com objetos durante algum trajeto. Esses danos comprometem a eficácia das películas e também prejudicam a estética do veículo. É aconselhável substituí-las, quando possível;

: Cortes ou arranhões nas películas podem ocorrer devido a acidentes ou contato com objetos durante algum trajeto. Esses danos comprometem a eficácia das películas e também prejudicam a estética do veículo. É aconselhável substituí-las, quando possível; Perda de aderência : À medida que envelhecem, a capacidade de aderência delas à superfície do vidro pode diminuir. Isso pode resultar em bordas soltas ou descoladas, o que é indesejável. Quando o proprietário perceber alguma região desprendendo, é um sinal de que elas precisam ser removidas e substituídas;

: À medida que envelhecem, a capacidade de aderência delas à superfície do vidro pode diminuir. Isso pode resultar em bordas soltas ou descoladas, o que é indesejável. Quando o proprietário perceber alguma região desprendendo, é um sinal de que elas precisam ser removidas e substituídas; Mudança nas regulamentações: As leis de uso de películas automotivas podem mudar ao longo do tempo. Se os produtos do seu automóvel não estiverem mais em conformidade com as normas de transparência ou tonalidade, é necessário removê-las e substituí-las por películas que atendam aos requisitos legais.

“O momento ideal para a remoção e substituição de películas em automóveis depende das condições visíveis do produto, incluindo desbotamento, bolhas, vincos, danos e perda de aderência, além é claro, da lei vigente”, recomenda Júnior.

Em pesquisa divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os dados apontam que em junho as vendas de veículos novos tiveram umem relação a maio,. Além disso, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, o setor registrou crescimento de 6,4%.

De acordo com Junior, ficar atento a esses sinais e manter as mantas de proteção em bom estado preserva a estética do veículo e garante o seu desempenho.

