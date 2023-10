Americana implanta novo abrigo institucional para crianças e adolescentes

O novo abrigo institucional para crianças e adolescentes de Americana foi inaugurado no Jardim Santa Eliza, na tarde desta segunda-feira (16). Em parceria com a Prefeitura, o serviço de acolhimento será executado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação Brazilian Kids Kare. A entrega concretiza o anúncio da instalação do abrigo feito no dia 29 de agosto.

O acolhimento será realizado para até 20 menores de idade residentes no município. O novo espaço amplia a capacidade de atendimento de Americana para este público, que já conta com dois serviços. O serviço será desenvolvido com recursos da própria associação por 20 meses, até março de 2025.

“É um projeto social de suma importância para a cidade, uma prioridade na nossa gestão garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Estamos cuidando para que possam receber a atenção necessária neste momento de suas vidas em que se encontram com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Agradeço o presidente da Brazilian Kids Kare, Reinhard Fritz Hirtler, e a toda sua equipe pela iniciativa e cooperação com nossa cidade. Obrigado por escolher Americana. Também agradeço o empresário Gabriel Sacilotto, grande apoiador deste projeto”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“O novo serviço de acolhimento institucional vem suprir a demanda da cidade para o pronto atendimento das nossas crianças e adolescentes, para que tenham uma assistência adequada e segura. Com a união de esforços, conseguimos viabilizar este importante projeto”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A parceria teve a intermediação da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Munhoz Fernandes, do empresário Gabriel Sacilotto, o Pituco, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“É fundamental este reforço no acolhimento das nossas crianças e adolescentes para a execução de Serviço de Proteção Social Especial, dentro da Política Nacional de Assistência Social. Americana tem políticas públicas de atendimento e a união das entidades e da prefeitura para a realização dos programas sociais em prol da população. Hoje concretizamos mais este projeto. Parabéns a todos os envolvidos e à gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. Gratidão a Deus por tudo que tem feito e pelo que ainda irá fazer”, disse a secretária Juliani.

“Atendi um chamado de Deus para estar aqui no Brasil, em 2014, em São Luís do Maranhão, eu e minha esposa Debra, quando iniciamos nossa missão para o acolhimento de crianças e adolescentes. Tem muitas pessoas que precisam de ajuda, mas as crianças não conseguem se defender, não podem viver nas ruas. Não vou me cansar, vou viver para salvar as crianças. Estou muito grato ao prefeito Chico, vice Odir, secretária Juliani, juiz Wendell e a todos que tem este propósito”, disse o presidente da Brazilian Kids Kare, Reinhard Fritz Hirtler.

“Esta é mais uma entidade que se junta para o abrigamento das crianças e dos adolescentes em Americana. Hoje temos em torno de 60 vagas, um pouco mais do que em outros períodos. Agora temos mais um abrigo para o acolhimento, com mais 20 vagas, mais condições e estrutura para a realização do serviço de acolhimento na cidade”, afirmou o juiz da Infância e Juventude, Wendell Lopes Barbosa de Souza.

A coordenação do abrigo será de responsabilidade de Alexandre Camilo Palmeira, que falou sobre a implantação do trabalho na cidade. “O desenvolvimento deste trabalho será fundamental para as crianças e adolescentes, que serão como parte de uma grande família, abençoada por Deus e Jesus. Agradeço ao Reinhard, que tem uma história incrível de dedicação e amor pelas crianças do Brasil, agradeço minha família e também pela parceria com a prefeitura, prefeito Chico, e a todos que estão envolvidos neste projeto. Acreditamos que até a segunda quinzena de novembro o serviço já esteja em funcionamento”.

Participaram da inauguração o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, junto dos também vereadores Miguel Pires, Marcos Caetano e Thiago Martins; o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; o presidente da Fusame, Fábio Beretta Rossi; a diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra; a coordenadora de Proteção Social Especial, Maria Clara dos Santos Graciano; o vice-presidente da Brazilian Kids Kare, Vinícius Cesar Simon Lemos; o conselheiro tutelar Rodrigo Miletta; representantes da COASSEJE (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus) da AAMA (Associação Americanense de Acolhimento), da APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana), do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), do CMAS (Conselho de Assistência Social), do SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana), entre outros convidados.

Acolhimento Institucional

Em Americana, já existe o abrigo institucional prestado pela AAMA, no bairro Santa Inês, atendendo cerca de 20 crianças e adolescentes, e a COASSEJE, no Jardim Colina, com outras 20 crianças e adolescentes. Na modalidade “Família Acolhedora”, o município conta com a APAM, no Jardim Alvorada, também para o atendimento de até 20 menores.

A Prefeitura mantém parcerias com diversas instituições na prestação de serviços, projetos e programas sociais. Os investimentos foram reforçados nos últimos anos. Em 2023, serão mais de R$ 12,2 milhões em ações para atender quem mais precisa, um aumento de 63% no valor repassado às entidades e organizações parceiras, com ampliação de vagas e serviços à população, em relação a 2021, quando foram R$ 7,5 milhões.

