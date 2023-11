Bebida chilena Pisco chega oficialmente ao Brasil

Nesta segunda-feira, 28 de novembro, um grupo de empresas do Chile da região de Coquimbo estará na cidade de São Paulo para o lançamento do pisco, aguardente chilena produzida a partir das uvas e que está se tornando sensação entre os consumidores brasileiros. Em um espaço do Hotel Intercontinental será realizado uma masterclass para apresentação dos atributos e principais características deste destilado. A ação acontece durante o Encontro Chile Brasil, maior evento de negócios sul-americano promovido pelo ProChile, instituição do Ministério das Relações Exteriores do Chile, cujo objetivo é ampliar as oportunidades de negócios entre os países nas áreas de alimentos, bebidas, investimentos, turismo e mineração.

A Diretora do ProChile em Coquimbo, Paola Vásquez, conta que “o Brasil é um grande parceiro da Região de Coquimbo e em termos de pisco é um dos nossos destinos estratégicos para essas exportações. Nesse sentido, estar presente neste encontro é uma grande oportunidade que queremos aproveitar para aproximar o nosso destilado, dando a conhecer a sua versatilidade e tradição para gerar aprendizagem e oportunidades de negócio aos produtores participantes.”

O pisco possui a Denominação de Origem do ano de 1931, a mais antiga da América e a segunda mais antiga do mundo. Atualmente, são 20 empresas produtoras de pisco, que produzem, em média, cerca de 36 mil litros de diferentes graduações alcoólicas (35°, 40°, 43° e 45°) e suas diferentes versões (transparente e envelhecida) e destilações (duplas e triplos), que oferecem uma ampla gama de possibilidades para saborear, seja puro ou em flertes junto com outros ingredientes.

90% desta produção é consumida no mercado local e o restante é exportado, sendo a República Checa, a Alemanha e os Estados Unidos os principais mercados de destino. Em 2022, as exportações de pisco registaram vendas superiores a US$ 6,6 milhões, o que se explica principalmente pela regularização dos embarques após a pandemia.

Região Estelar

Além de ser um dos locais produtores de pisco no Chile, a região de Coquimbo é reconhecida mundialmente como a “região das estrelas” por ter os céus mais transparentes do mundo para observação astronómica e por possuir a maior rede de turismo astronômico do hemisfério sul. Mas não é só o céu estrelado que atrai o olhar dos visitantes. O destino oferece a oportunidade para descobrir o seu património natural e arqueológico, as tradições camponesas e o artesanato em pedra nos seus vales. Há recantos pouco explorados com santuários naturais, pinturas rupestres, aves nativas, paisagens que falam da sua cultura camponesa quando são decoradas com os seus rebanhos de cabras, saborosas árvores de fruto e impressionantes videiras.

Entre as comunas, há as chamadas “zonas rezagadas” (“áreas carentes”) por serem mais remotas, compostas por Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá e Canela localizadas nos Vales Limarí e Choapa – coroados pela Cordilheira dos Andes – onde se abre um espaço para o turismo rural e o Turismo Wellness, ideal para retiros, atividades ao ar livre, entre outras dinâmicas de bem-estar.

Este território oferece experiências, paisagens e sabores que se conectam com a cultura da sua comunidade. É uma terra com tradições típicas da região como a transumância dos criadores de cabras. Além disso, é um local com uma atividade agrícola com variedade de produtos para desfrutar de uma rica gastronomia (vinhos, frutas frescas, frutos secos, frutos secos que ligam o paladar às paisagens montanhosas deste país do fim do mundo).

Para saber mais sobre o que Coquimbo ou outras regiões do Chile, entre em contato com a equipe.

Sobre ProChile

ProChile é uma instituição do Ministério das Relações Exteriores do Chile responsável por promover o fornecimento exportável de bens e serviços chilenos e contribuir para o desenvolvimento do país, por meio da internacionalização de empresas chilenas, da promoção da imagem do país, do investimento estrangeiro e do turismo.

